¿Cuáles son los medicamentos recibidos por Trump durante su hospitalización?

WASHINGTON D.C. - La lista de los tratamientos que el presidente Donald Trump ha recibido para combatir la infección de coronavirus va desde lo experimental hasta lo que puede adquirirse sin receta médica. Aquí una lista de los cuatro más notables.

Terapia con anticuerpos

Trump recibió una infusión de anticuerpos el viernes, informó la Casa Blanca. Estas proteínas que bloquean los gérmenes buscan evitar que el coronavirus entre a las células y ocasione una infección. Nuestros sistemas inmunológicos normalmente producen anticuerpos por sí solos, pero puede tomar semanas para que aparezcan en respuesta a una nueva infección como el coronavirus. Injectar anticuerpos producidos en laboratorios puede ser una opción más rápida.

El fabricante de fármacos, Regeneron, produjo el cocktail de anticuerpos recibido por Trump. La terapia es experimental y no ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Trump recibió el medicamento mediante el programa de la empresa conocido como “uso compasivo”, que según Regeneron es “destinado a pacientes con condiciones serias o que amenazan sus vidas y que no tienen opciones viables o disponibles de tratamientos”.

El producto es una de dos terapias anticuerpos que actualmente están en fases avanzadas de pruebas. Tanto Regeneron como el fabricante del otro producto, Eli Lilly, anunciaron recientemente alentadores resultados, en notas de prensa, pero sus resultados aún no han sido revisados por expertos independientes.

"Es, creo, una terapia prometedora. No está aún probada”, dijo Rajesh Gandhi, un médico especializado en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela de Medicina de Harvard. Gandhi ayudó a redactar los parámetros de tratamiento para el COVID-19 para el Instituto Nacional de Salud y la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas.

Remdesivir

Mientras la terapia anticuerpos está siendo probada en pacientes con padecimientos leves, Trump recibió una droga antiviral que es normalmente administrada a pacientes con condiciones en deterioro y la cual fue originalmente desarrollada para tratar otra enfermedad viral: ébola.

Los niveles de oxígeno de Trump cayeron por debajo del nivel crítico en algún momento del sábado.

"Ahí es donde el antiviral remdesivir tiene su gran papel que jugar”, dijo Gandhi.

Un producto del fabricante de fármacos, Gilead, remdesivir es el primer nuevo medicamento anti coronavirus en recibir autorización para su uso de emergencia de la FDA,

La droga funciona al interferir con la maquinaria que el virus usa para hacer copias de sus instrucciones genéticas.

Sin embargo, no es una panacea. No ha demostrado reducir las tasas de mortalidad, por ejemplo. Redujo el tiempo de hospitalizaciones, según un estudio. Otro estudio indicó que los pacientes que recibieron remdesivir mostraron una mejoría en relación a los que recibieron un placebo, pero la diferencia no fue mucha.

El suministro del medicamento ha mejorado desde la primavera, dijo Gandhi, y la compañía está aumentando su producción.

Dexametasona

El hecho que a Trump le hayan dado dexametasona sugiere que por lo menos en algún momento su condición fue considerada “seria”.

"En enfermedades leves, no administramos dexametasona porque no ayuda a la gente que no está recibiendo oxígeno y puede realmente ser dañino”, dijo Gandhi.

El esteroiode, barato y ampliamente disponible, no trabaja en el virus en sí, pero en lugar trata los efectos secundarios ocasionados por la reacción del cuerpo al virus.

"Esa respuesta inflamatoria está tratando de batallar contra el virus, explicó Gandhi, “pero a veces puede conducir a bajo funcionamiento pulmonar”.

El medicamento salvó vidas en un estudio. Bajó la tasa de mortalidad en una tercera parte en pacientes conectados a ventiladores y por un 18 por ciento en pacientes con oxígeno suplementario. Sin embargo, no le ayudó a personas que estaban menos enfermas.

Famotidina

Trump también recibió el antiácido, disponible sin receta, Famotidina, que se conoce por su nombre comercial Pepcid, pero la razón no está aún clara.

No es inusual que un paciente hospitalizado reciba un antiácido, dijo Gandhi.

"Es un momento de mucho estrés, y la gente suele tener acidez y otros síntomas”, señaló.

Por otra parte, “hace unos pocos meses, la gente se preguntaba si la famotidina pudiese tener algún papel en el tratamiento del COVID-19”, agregó Gandhi. “Pero la evidencia para eso aún no ha aparecido”.

En el pasado reciente, Trump ha respaldado tratamientos no comprobados, incluyendo el medicamento contra la malaria, Hydroxicloroquina. Un estudio del Instituto Nacional de Salud concluyó antes de tiempo pues no encontró ningún beneficio en su uso contra el coronavirus.

Famotidina “no es un medicamento dañino. Podría ir a una farmacia y salir con él en la mano”, dijo Gandhi. “Pero simplemente no sabemos cómo funciona”.