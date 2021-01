Cámara de Representantes probable que ofrezca artículos de acusación contra Trump el lunes

WASHINGTON D.C. - Los esfuerzos para responsabilizar al presidente Donald Trump por su papel en incitar a la turba que invadió el Capitolio de Estados Unidos a principios de esta semana cobraron impulso el sábado, y los miembros demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron que ofrecerán artículos de juicio político a partir del lunes.

El representante Ted Lieu, un demócrata del estado de California, que ayudó a redactar los cargos contra Trump, tuiteó el sábado por la tarde que los artículos tenían 180 copatrocinadores, aunque no había ningún republicano entre ellos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sus colegas están ansiosos por que el presidente sea destituido antes de que termine su mandato el 20 de enero, aunque es poco probable que el Senado, encabezado por los republicanos, esté de acuerdo.

“La situación de este presidente trastornado no podría ser más peligrosa, y debemos hacer todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense de su asalto desequilibrado a nuestro país y nuestra democracia”, dijo Pelosi el viernes.

Si la Cámara sometiera al presidente a un proceso de destitución por segunda vez, eso desencadenaría un juicio en el Senado, que ya absolvió a Trump una vez y estará en receso hasta el 19 de enero. Los demócratas tomarán el control del Senado a finales de este mes.

Los líderes demócratas del Congreso también han pedido al vicepresidente Mike Pence que invoque la Enmienda 25, que ofrece una forma alternativa y quizás más rápida de destituir al presidente de su cargo. Pence no ha respondido pero, según los informes, ha dicho a sus colegas que no está a favor de tal acción.

Aprobada en la década de 1960, la vigesimoquinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos permite la transferencia temporal del poder del presidente al vicepresidente si el presidente está incapacitado, con la aprobación de la mayoría del gabinete. Pero los analistas dicen que esa opción podría ser difícil de ejercer cuando solo quedan unos días de la presidencia de Trump.

“También es muy difícil en una situación en la que el presidente no está en coma o no está físicamente incapacitado de otra manera que no puede funcionar o operar porque bajo la Enmienda 25, una vez que se invoca, el presidente puede notificar al Congreso que puede ejercer los poderes del cargo y recuperar ese poder”, dice John Hudak, investigador principal en estudios de gobernanza en la Brookings Institution.

Una abrumadora cantidad de legisladores demócratas, y algunos republicanos, han expresado su apoyo a sacar a Trump del poder o censurar sus acciones.

La senadora Lisa Murkowski de Alaska pidió la renuncia de Trump, convirtiéndola en la primera senadora republicana en respaldar una renuncia presidencial.

"Quiero que renuncie", dijo a The Anchorage Daily News. “Lo quiero fuera. Ha causado bastante daño".

La bandera de Estados Unidos vuela a media asta en honor del oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, el viernes 8 de enero de 2021, en Washington. Sicknick murió a causa de heridas causadas por manifestantes el miércoles 6 de enero de 2021.

"No se ha centrado en lo que está pasando con COVID", dijo Murkowski. “O ha estado jugando golf, o ha estado dentro de la Oficina Oval echando humo y criticando a todas las personas que le han sido leales y fieles, empezando por el vicepresidente (...) Necesita salir".

El senador de Pensilvania Pat Toomey se negó el sábado en Fox News a comprometerse a votar a favor de la destitución de Trump a pesar de decir que había "cometido delitos de impugnación". Sin embargo, el senador de Nebraska Ben Sasse le dijo a CBS News que definitivamente consideraría un juicio político.

Pero el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, indicó que no apoya el juicio político.

El presidente electo Joe Biden ha dicho que Trump no es apto para el cargo, pero se negó a respaldar los llamamientos demócratas para que sea acusado por segunda vez. Biden dijo que la situación sería diferente si Trump no dejara el cargo en menos de dos semanas.

“Si estuviéramos seis meses fuera, deberíamos hacer todo lo posible para sacarlo de la oficina. Acusarlo de nuevo, tratar de invocar la Enmienda 25, lo que sea necesario”, dijo Biden. "Pero ahora estoy concentrado en que tomemos el control como presidente y vicepresidente el día 20 y en lograr que nuestra agenda avance lo más rápido posible".

Trump fue acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso en diciembre de 2019, pero fue absuelto en un juicio en el Senado de Estados Unidos en febrero de 2020. Ningún presidente estadounidense ha enfrentado nunca dos votos de juicio político.

"Hay dos razones para perseguir un juicio político", dijo Paul Berman, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. “Uno es simplemente dejar en claro que un presidente en funciones que incite a una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos es quizás lo peor que podría hacer un presidente. Y esa declaración debe hacerse. En segundo lugar, y de manera más pragmática, si fuera acusado y condenado, eso evitaría que se postulara para un cargo en el futuro".