Congreso de EE.UU. aprueba paquete de ayuda por pandemia

El Congreso de Estados Unidos aprobó el lunes un paquete de 900.000 millones de dólares en ayuda por la pandemia que finalmente incluye la entrega de dinero en efectivo a negocios e individuos, así como recursos para vacunar a una nación que enfrenta un escalofriante repunte en casos y fallecimientos por COVID-19.

Se espera que el presidente Donald Trump firme el proyecto de ley en los próximos días.

Los legisladores conjuntaron el paquete con un proyecto de ley de gastos por 1,4 billones de dólares y miles de páginas de otros asuntos en un fardo masivo de legislación bipartidista, mientras el Capitolio se alista para concluir sus labores del año.

El paquete de ayuda, presentado el lunes por la tarde, cumplió los trámites parlamentarios en cuestión de horas. El Senado lo aprobó por 92 votos a favor y 6 en contra después de que la Cámara de Representantes lo hiciera también con una gran mayoría, por 359 a favor y 53 en contra .

Fue el toque bipartidista final a meses de partidismo en los que los legisladores forcejearon sobre la cuestión del apoyo a la población, atolladero que se resolvió después de que el presidente electo Joe Biden exhortó a su partido a aceptar una solución negociada con los líderes republicanos que es menor a lo que muchos demócratas hubieran querido.

ARCHIVO - En esta fotografía del martes 15 de diciembre de 2020, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, habla durante una conferencia de prensa con otros republicanos del Senado en el Capitolio en Washington.

El proyecto de ley combina fondos para combatir el coronavirus con apoyo financiero para individuos y negocios. Establecería un pago temporal adicional de 300 dólares semanales para los desempleados y un estímulo directo de 600 dólares para la mayoría de los estadounidenses, junto con una nueva ronda de subsidios para las empresas, los restaurantes y los teatros afectados, al igual que dinero para escuelas, proveedores de servicios de salud e inquilinos que enfrentan la evicción.

El proyecto de ley de 5.593 páginas —por mucho el más grande de la historia— fue acordado el domingo tras meses de disputas, simulaciones y negociaciones postelectorales que impidieron se concretaran diversas exigencias demócratas conforme se acercaba el final del período de sesiones del Congreso. Biden estaba ansioso de que se llegara a un acuerdo para poder proporcionar ayuda a la gente que sufre e impulsar la economía, aunque fue de menos de la mitad de lo que querían los demócratas en el otoño.

“Este acuerdo no incluye todo lo que quiero, por mucho”, dijo el demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Normas, una añeja voz en el ala liberal del partido. “Frente a nosotros está una disyuntiva simple. Es acerca de si ayudamos a las familias o no. Es acerca de si ayudamos a los pequeños negocios o no. Es acerca de si impulsamos las prestaciones (de cupones de alimentos) y fortalecemos los programas contra el hambre, o no. Y si ayudamos a los que enfrentan la pérdida de un empleo o no. Para mí, esta no es una decisión difícil”.