Casa Blanca: "No hay consenso" sobre recompensas rusas por abatir a soldados de EE.UU.

WASHINGTON, D.C. - La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró este lunes que no existe "consenso" entre las diferentes agencias de inteligencia del país respecto a la veracidad de unos informes que apuntan que Rusia ofreció recompensas a los talibán por la muerte de soldados estadounidenses y de la Coalición Internacional en Afganistán.

"No hay consenso en la comunidad de Inteligencia respecto a estas alegaciones y, ante el hecho de que existen opiniones diferentes en la comunidad en relación con la veracidad de lo que se viene reportando y de la veracidad de las alegaciones subyacentes, la situación sigue siendo evaluada", aseguró la vocera durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

Las palabras de McEnany se producen después de que el pasado viernes el diario The New York Times informara de que el Kremlin había puesto precio a las cabezas de los militares que combaten en Afganistán y asegurara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había hecho nada al respecto a pesar de haber sido informado del asunto hace meses.

"Nadie me informó", Trump sobre presuntas recompensas rusas por muerte de fuerzas estadounidenses Veinte soldados estadounidenses fueron asesinados en Afganistán el año pasado, pero no se sabe qué asesinatos podrían haber estado relacionados con las presuntas recompensas rusas.

El periódico, citando a funcionarios anónimos de EE. UU. con conocimiento del asunto, informó que una unidad secreta de la inteligencia militar de Rusia ofreció recompensas por este tipo de ataques el año pasado.

Un portavoz de los talibán dijo el 27 de junio que el grupo "rechaza fuertemente" la acusación. Insistió en que su grupo "no está en deuda con la beneficencia de ningún órgano de inteligencia o país extranjero y tampoco necesita a nadie para especificar objetivos".

El mandatario estadounidense, por su parte, negó el domingo conocer estos hechos y recurrió a su cuenta personal de Twitter para afirmar: "Nadie me informó o me dijo".

El lunes, McEnany rechazó confirmar si el mandatario ya había sido informado formalmente sobre los hechos y sostuvo que el comandante en Jefe es informado de reportes "verificados".

"Los informes de inteligencia son verificados antes de llegarle al presidente de Estados Unidos y, en este caso, no habían sido verificados", esgrimió la portavoz, quien subrayó que "cuando adversarios han atacado directamente a fuerzas de EE.UU. o de la Coalición el presidente no ha dudado en actuar".