La Casa Blanca descarta "en estos momentos" recurrir al ejército para enfrentar las protestas

WASHINGTON - La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló este miércoles que "en estos momentos" el presidente Donald Trump no contempla recurrir a las Fuerzas Armadas para apaciguar la situación en Estados Unidos, aunque subrayó que es "una herramienta" que tiene a su disposición.

"Es una herramienta que tiene en su poder para un único objetivo: proteger las calles de EE.UU. (…). Si la requiere, la empleará, pero en estos momentos confía en controlar las calles con la Guardia Nacional, lo que ha tenido un gran efecto aquí en Washington y en Minnesota", declaró McEnany durante una rueda de prensa.

El pasado lunes, el mandatario amenazó con emplear tropas regulares para hacer frente a las protestas surgidas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial.

Para ello Trump debería invocar una ley federal, llamada la Ley de Insurrección de 1807, que permite al presidente desplegar el ejército. Sin embargo, este miércoles, el secretario de Defensa, Mark Esper, afirmó que no respalda tal medida para enfrentar disturbios civiles.

“Solo el presidente tiene la autoridad de invocar la Ley de Insurrección", recalcó hoy McEnanay.

El jefe del Pentágono desafía a Trump El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se mostró en contra de que se despliegue al Ejército para hacer frente a las protestas raciales que afectan al país. Lo dijo un día después de que las fuerzas del orden optaran por no cargar contra los manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca, pese al toque de queda en la capital. Desde Washington, informa Bricio Segovia, de la Voz de América.

Asimismo, la portavoz se refirió a uno de los episodios más polémicos de esta semana: la visita el lunes del presidente Trump a una iglesia próxima a la Casa Blanca que la noche anterior había sufrido daños durante las protestas. El gesto ha suscitado una gran controversia porque, minutos antes de que el mandatario se acercara caminando al templo, las fuerzas del orden cargaron contra manifestantes que protestaban pacíficamente frente a la Casa Blanca.

"El presidente quería mandar un mensaje muy poderoso. A lo largo de los años hemos visto a los presidentes y líderes del mundo entero disfrutar de esos momentos de liderazgo, de esos poderosos símbolos", dijo McEnany, quien no entró a valorar el porqué el mandatario se marchó tras hacerse una foto con una biblia en la mano frente a la iglesia, sin haber siquiera rezado.

McEnany negó además que, tal y como muestran numerosas imágenes, las fuerzas del orden hubieran empleado "ni gases lacrimógenos ni balas de goma" para dispersar a los manifestantes y aseguró que la decisión de despejar la plaza donde se encontraban la tomó, horas antes, el secretario de Justicia, William Barr.

"El secretario Barr había determinado que debíamos expandir el perímetro en una cuadra. Cuando llegó a la Casa Blanca estaba sorprendido de que no se hubiera hecho, así que dijimos que necesitábamos ponernos manos a ello", justificó la portavoz.

Por último, la portavoz destacó la labor de las fuerzas de seguridad durante esta oleada de atentados y criticó a quienes fomentan la violencia en el marco de unas protestas contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a la libertad de expresión.

“La Primera Enmienda no da derecho a nadie a alborotar, la Primera Enmienda no da derecho a nadie a saquear, la Primera Enmienda no da derecho a nadie para quemar edificios, la Primera Enmienda no da derecho a destrozar propiedades y no le da a nadie el derecho a asaltar a ciudadanos o agentes de la policía", zanjó McEnany.