Campaña de Trump: Kamala Harris elegible para ser vicepresidente

La Casa Blanca aceptó el domingo que la senadora demócrata de California Kamala Harris es elegible para convertirse en vicepresidenta, poniendo fin a las falsas sugerencias del presidente Donald Trump y funcionarios de su campaña de que no sería elegible para ocupar el cargo si es elegida en noviembre porque nació en Estados Unidos de padres inmigrantes.

Harris, de 55 años y elegida la semana pasada por el exvicepresidente Joe Biden para ser su compañera de fórmula en las elecciones nacionales de noviembre, nació en 1964 en la ciudad occidental de Oakland, California. Es hija de una mujer india que había emigrado a Estados Unidos para asistir a la escuela de posgrado y padre jamaiquino, lo que la convierte en la primera mujer negra en estar en una lista nacional de un partido importante en Estados Unidos.

Según la Constitución de EE.UU., ella es estadounidense por derecho de nacimiento, por haber nacido en EE.UU.

"En nuestra opinión, el caso está cerrado", dijo Jason Miller, asesor de campaña de Trump, en una entrevista en "This Week" de ABC News.

El jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, Mark Meadows, le dijo a CNN que Trump acepta que Harris es elegible para servir como vicepresidente si la boleta Biden-Harris gana las elecciones del 3 de noviembre sobre Trump y el vicepresidente Mike Pence mientras buscan un segundo mandato de cuatro años.

Meadows dijo que estaba más preocupado por las opiniones políticas de centroizquierda de Harris a las que se oponen Trump y los republicanos.

Jenna Ellis, asesora legal principal de la campaña de Trump, promovió la semana pasada la teoría de la conspiración de que Harris no era elegible para postularse para la vicepresidencia debido al estado migratorio de sus padres en el momento de su nacimiento.

Pero Miller dijo: "Ella no estaba hablando por la campaña. Yo estoy".

La campaña de Biden denunció las afirmaciones de que Harris no era elegible como "aborrecibles".

Durante años, el ahora presidente Trump promovió la falsa acusación de que Barack Obama nació en Kenia en lugar de en Hawai y, por lo tanto, no era elegible para servir como presidente antes de declarar durante su campaña de 2016 que Obama es estadounidense.

Trump describió la semana pasada preguntas sobre la elegibilidad de Harris postularse para vicepresidente como "muy serias".

"Así que acabo de escuchar eso, lo escuché hoy, que ella no cumple con los requisitos", dijo Trump el viernes. "No tengo idea de si eso es correcto. Habría asumido que los demócratas lo habrían verificado antes de que la eligieran como candidata a vicepresidente. Pero eso es muy serio ... ¿Estás diciendo que están diciendo que ella no califica porque no nació en este país?".

La semana pasada, Ellis promovió un artículo de opinión de Newsweek escrito por John Eastman, profesor de derecho en la Universidad Chapman en California y miembro principal del Claremont Institute, un grupo de expertos conservador.

En su artículo, Eastman cuestionó si los padres de Harris eran ciudadanos estadounidenses en el momento de su nacimiento o "meramente visitantes temporales", y agregó que era posible que Harris "no estuviera sujeta a la jurisdicción completa de los Estados Unidos al nacer, sino que debía su lealtad a una potencia o potencias extranjeras".

Ellis dijo: "Es una pregunta abierta, y creo que Harris debería responder, para que el pueblo estadounidense sepa con certeza que ella es elegible".

Pero Miller y Meadows desviaron su cuestionamiento sobre la elegibilidad de Harris en las entrevistas del programa de entrevistas del domingo, un día antes de la apertura del lunes de la Convención Nacional Demócrata que nominará oficialmente a Biden y Harris para competir contra Trump y Pence.