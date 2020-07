California sobrepasa a NY con el mayor número de personas contagiadas

El estado de California, el más poblado de Estados Unidos con 39,5 millones de habitantes, sobrepasó el martes al estado de Nueva York con la mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus. Y de sus habitantes, los hispanos están siendo los más golpeados.

California, que inició un proceso de reapertura luego que sus estadísticas de infecciones empezaron a mejorar, afronta ahora una segunda ola que tiene sus hospitales sobrepasados en su capacidad. Un estricto confinamiento es inminente.

Según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, California ha estado reportando unos 9.000 nuevos casos diarios, y su total pasó a unos 409.300. Nueva York mientras tanto ha estado reportando unos 700 casos por día, y su total el martes era de unos 408.000.

A California le iba bien en mayo. Después de todo, había sido el primer estado en imponer una orden de permanecer en casa el 19 de marzo. Menos de dos meses después, las cifras habían bajado suficiente como para iniciar la primera fase de un proceso de reapertura.

Pero a inicios de junio, los números empezaron a subir nuevamente. El promedio de número de casos diarios andaba alrededor de los 2.600 diarios. Pero luego se dispararon. A inicios de julio ya habían 9.400 casos diarios. Para el 13 de julio ya se había ordenado el cierre de bares, restaurantes bajo techo, salas de cine y otros negocios.

Anne Rimoin, una profesora de epidemiología de la Universidad de California en Los Angeles, explicó que tanto los gobiernos como los ciudadanos se confiaron.

“Abrimos demasiado pronto. No teníamos el virus totalmente bajo control”, dijo Rimoin a CNN. “La gente no está respetando las normativas. No están usando las máscaras. No están respetando el distanciamiento social. No están haciendo lo que tienen que hacer”.

Uno de los segmentos de la población que se considera está contribuyendo a una segunda ola de infecciones, son las personas menores de 40 años, que tras la reapertura salieron apresurados a los bares y otros lugares de socialización donde no se respetó ni el uso de máscaras ni el distanciamiento. De los nuevos casos, 50% son personas menores de 40 años.

El otro segmento fuertemente afectado son los hispanos. Representan un 39% de la población del Estado, pero un 55% de los nuevos casos de contagio. Los expertos atribuyen esta situación a dos factores: primero, los hispanos tienden a vivir en residencias multigeneracionales, desde la abuela hasta los nietos o bisnietos bajo el mismo techo.

Muchos hispanos asimismo, trabajan en sectores esenciales, en labores que no pueden hacerse de forma remota. Deben exponerse al contagio para poder proveer para sus familias. Una persona enferma pasa entonces a contagiar a toda la familia.