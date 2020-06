Bolton: Trump pidió a Xi Jinping ayuda para ganar elecciones y dijo que invadir Venezuela sería "genial".

Donald Trump le pidió al presidente de China, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar la reelección en 2020, escribió el ex asesor del presidente de los Estados Unidos, John Bolton, en un nuevo y polémico libro, según extractos publicados el miércoles por importantes diarios estadounidenses.

Trump se reunió con Xi en una cumbre en junio pasado cuando "deslumbrantemente giró la conversación hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, rogándole a Xi que se asegure de que gane", afirma Bolton en su próximo libro.

En extractos publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton escribe que Trump hizo hincapié en la importancia de los agricultores estadounidenses y cómo "el aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría afectar el resultado electoral en Estados Unidos.

Las acusaciones son parte de un libro contra el que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el martes una demanda para bloquear su publicación, argumentando que contenía información clasificada y que comprometería la seguridad nacional.

La Casa Blanca busca silenciar a Bolton en los tribunales .

El presidente Trump ya ha criticado el libro de Bolton, cuya publicación se espera desde hace meses, calificándolo de “asqueroso y una mentira”.

Bolton dijo que los demócratas se equivocaron en su investigación del juicio político al enfocarse únicamente en Ucrania, debido a lo que afirmó fueron innumerables conversaciones en las que Trump demostró "un comportamiento fundamentalmente inaceptable que erosionó la legitimidad de la presidencia".

"Si se hubieran tomado el tiempo para investigar de manera más sistemática sobre el comportamiento de Trump en toda su política exterior, el resultado de la acusación bien podría haber sido diferente", escribió Bolton en el Wall Street Journal.

Invadir Venezuela

En extractos publicados en el Washington Post, Bolton escribe que Trump dijo que invadir Venezuela sería "genial" y que el país era "realmente parte de los Estados Unidos".

El gobierno de Estados Unidos ha dicho públicamente que no está a favor de usar la fuerza para derrocar al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque ha reconocido en diversas ocasiones que "todas las opciones están sobre la mesa".

El libro también expuso la visión, a veces pobre, que los asesores de Trump tienen de él. Durante una reunión de 2018 con el líder norcoreano Kim Jong Un, Bolton dice que recibió una nota del Secretario de Estado Mike Pompeo burlándose de Trump.

"Está lleno de mierda", decía la nota, según un extracto de Bolton en el Washington Post.