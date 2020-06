Bolton: “No creo que haya una política exterior” en la administración Trump

El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo una entrevista con Martha Raddatz de ABC transmitida el domingo por la noche, que no cree que haya una política exterior en la administración Trump.

“No creo que haya una política. Mi punto es que la política se deriva del pensamiento cuidadoso, el análisis, la creación de evidencia, la tarea estratégica, crítica de unir recursos con prioridades. Él simplemente no hace eso”, indicó Bolton.

En su próximo libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir" y en la entrevista con ABC News, Bolton describe a Trump como fácilmente movido por líderes extranjeros, incluido el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin.

Bolton describe a Trump como hipnotizado por las llamadas "cartas de amor" que Kim le envió y obsesionado con la oportunidad de tomarse una foto de la primera reunión entre los dos en Singapur. Bolton también afirma que Putin creía que podía interpretar a Trump "como un violín".

El exfuncionario de la Casa Blanca agregó que: “los comentaristas sobre temas del exterior escriben sobre sus doctrinas estratégicas. Y ciertamente hay decisiones que puede señalar. Hay una decisión, hay una decisión, hay otra decisión. Y les doy a estos comentaristas un gran crédito por tratar de encontrar coherencia donde no la hay.”

Corea del Sur dijo el lunes que las discusiones entre Trump y los líderes de las dos Coreas, expuestas en el próximo libro de Bolton, son inexactas y distorsionadas. Versiones del libro han circulado en los últimos días.

"No refleja hechos precisos y distorsiona sustancialmente los hechos", dijo el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, en un comunicado que se refiere a la descripción que hace Bolton de las consultas de alto nivel.

Chung no dio más detalles sobre áreas específicas que Corea del Sur consideró inexactas, pero dijo que la publicación sentó un "precedente peligroso".

"Publicar unilateralmente las consultas basadas en la confianza mutua viola los principios básicos de la diplomacia y podría dañar severamente las futuras negociaciones", dijo.

El viernes, el Kremlin negó una afirmación de Bolton acerca de que el presidente ruso Vladimir Putin pensó que podía manipular sin inconvenientes a Trump. La reacción siguió a un tuit de ABC News, que citó a Bolton diciendo: "Creo que Putin cree que puede jugar con él".

Cuando se le pidió que comentara el tema en una conferencia telefónica con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes: "No, Putin no puede manipular a Trump".

Funcionarios de la Casa Blanca, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, han criticado a Bolton por su postura en libro y en entrevistas con medios. Pompeo llamó el pasado jueves “traidor” a Bolton: "Yo no he leído el libro, pero por los fragmentos que he visto publicados, John Bolton está propagando una serie de mentiras, medias verdades y falsedades rotundas”.

El secretario de Estado añadió que “es triste y peligroso que el papel público final de John Bolton sea el de un traidor que hace daño a Estados Unidos al violar su sagrada confianza con su pueblo”.

Bolton espera que Trump sea presidente solo un período

Por otra parte, Bolton dijo que esperaba que el presidente Trump no fuera elegido para un segundo período.

"Espero que lo recuerde como un presidente de un solo período que no sumió al país irremediablemente en una espiral descendente de la que no podemos recordar", dijo Bolton en la entrevista, cuando se le preguntó cómo cree que la historia recordará a Trump.

“Podemos superar un período. Tengo absoluta confianza, incluso si no es el milagro de que un republicano conservador sea elegido en noviembre. Dos períodos, me preocupan más".

Bolton dijo que no creía que Trump "entendiera completamente el proceso democrático" o la Constitución y que no aprecia el "papel apropiado de la presidencia".

También criticó el estilo de gobierno de Trump y advirtió que bajo el actual presidente "no hay una base coherente, ni una estrategia, ni una filosofía".

"Y las decisiones se toman de manera muy dispersa, especialmente en el campo potencialmente mortal de la política de seguridad nacional", agregó Bolton.

Bolton criticó tanto a Trump como a su oponente demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, y dijo que escribiría en nombre de un republicano conservador cuando vote en las elecciones generales de noviembre.

El presidente Trump ya ha criticado el libro de Bolton, cuya publicación se espera desde hace meses, calificándolo de “asqueroso y una mentira”.

La Casa Blanca había tratado de impedir la publicación del libro, alegando que contiene materiales que pueden considerarse como información clasificada y de seguridad nacional, e incluso, presentó una demanda el martes ante los tribunales.

El Ejecutivo argumentó que Bolton no respetó los protocolos de control que establece la Casa Blanca para este tipo de publicaciones, lo que supondría "una clara violación de los acuerdos que firmó al aceptar el empleo".