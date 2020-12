Biden rechaza las sombras de politización que se ciernen sobre la vacuna

WASHINGTON D.C. - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó este viernes que la aprobación de una autorización de emergencia para la vacuna de Pfizer/BioNTech esté sujeta a intereses políticos y recalcó que, ante el grave pico de contagios que atraviesa el país, la "nación necesita liderazgo presidencial en estos momentos".

“Le estamos agradecidos a los científicos y a los expertos que evalúan su seguridad y eficiencia sin ningún tipo de influencia política”, dijo Biden en referencia al panel de expertos que el jueves recomendó aprobar el uso de emergencia del fármaco a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El demócrata calificó la conclusión de los expertos como una "buena noticia". Tras la recomendación, ahora es la FDA la que debe decidir si concede la autorización, un proceso que podría demorar algunos días.

Cuenta regresiva hacia aprobación de vacuna para COVID-19 en EE.UU. Se espera que la FDA autorice el uso de emergencia de la vacuna este viernes o el sábado.

Sin embargo, este cronograma no ha sentado bien en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump recurrió este viernes a Twitter para asegurar que su "presión" había permitido a la "altamente burocrática" FDA ahorrar cinco años en la aprobación de "numerosas vacunas".

"Pero igual, es una tortuga grande y pesada. Distribuya las condenadas vacunas YA, doctor Hahn. ¡¡¡Deje de jugar juegos y empiece a salvar vidas!!!", concluye el tuit del mandatario en funciones, dirigido personalmente al comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

De hecho, el diario The Washington Post ha reportado que, este mismo viernes, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, conversó telefónicamente con Hahn para advertirle que, en caso de que la vacuna no reciba la autorización a lo largo del día, debería presentar su dimisión. La Casa Blanca no se ha pronunciado por el momento sobre esta información que ha sido ya confirmada por otros medios.

Por contra, Biden defendió el trabajo de los funcionarios y expertos, y recalcó: “Déjenme insistir, no hay influencia política. Estos son científicos, que se toman su tiempo y estudian todos los elementos que deben ser estudiados".

Momento crítico

El presidente electo quiso, en cualquier caso, expresar "optimismo" sobre el futuro de la lucha contra la pandemia, pero hizo un llamamiento a que todo el mundo ponga de su parte, y reconoció la gravedad de la situación en estos momentos.

Estados Unidos registró 3.124 fallecimientos el miércoles, la cifra más alta hasta la fecha para un sólo día, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Hasta el momento, el país ha identificado 15.746.026 contagios y 293.785 estadounidenses han perdido la vida, desde el comienzo de la pandemia.

Esta nación necesita liderazgo presidencial en estos momentos"

Joe Biden

“Esta semana se registró otro trágico hito en nuestra lucha contra la COVID-19”, lamentó. “Más de 3.000 muertos en un solo día. El mayor conteo en un día en lo que llevamos de pandemia".

Desde la localidad de Wilmington, Delaware, Biden subrayó que se trata de "algo serio" y recordó que las autoridades sanitarias han alertado de que se podría mantener esta tendencia durante los próximos dos o tres meses.

Biden insistió en que, una vez tome posesión de la presidencia, el próximo 20 de enero, pondrá en marcha su estrategia basada en tres puntos: prevención, vacunación y educación. Sin embargo, el futuro presidente dijo que no es posible esperar hasta entonces, que es necesario actuar desde ya.

"Estamos en el centro de una crisis ahora mismo. Esta nación necesita liderazgo presidencial en estos momentos", exhortó.