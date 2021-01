Biden ante la negativa de Trump a asistir a su toma de posesión: "Es bueno que no aparezca"

WASHINGTON D.C. - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el viernes la decisión del ya mandatario saliente, Donald Trump, de no asistir a su toma de posesión, el próximo 20 de enero, y dijo que es "bueno que no aparezca".

“Viniendo hacia aquí, me dijeron que no planea asistir a la inauguración", dijo Biden, durante una rueda de prensa celebrada en Wilmington, Delaware. "Es una de las pocas cosas en las que hemos coincidido jamás; es bueno que no aparezca".

Trump, que tras el asalto del Capitolio el pasado miércoles se comprometió a liderar una "transición ordenada", anunció hoy que no asistiría a la ceremonia, que tendrá lugar precisamente en el Congreso, en el que aún se pueden ver los daños provocados por sus propios seguidores en un intento por impedir la certificación de la victoria electoral de Biden.

De esta manera, Trump se convertirá en el cuarto presidente del país en no acudir a la toma de posesión de su sucesor, siguiendo los pasos de John Adams (1801), John Quincy Adams (1829) y Andrew Johnson (1869).

Hasta la fecha, el demócrata se había mostrado abierto a que su futuro predecesor acudiera a la ceremonia, a pesar de la evidente animosidad que existe entre ambos. Sin embargo, según explicó este viernes, los disturbios de esta semana -de los que muchos acusan a Trump directamente- le hicieron cambiar de opinión.

“[Trump] ha sido una vergüenza para el país, ha excedido mis peores expectaciones", aclaró. "No es digno del cargo".

¿Un nuevo juicio político?

Respecto a la posibilidad de que los legisladores abran un nuevo juicio político al aún presidente por su supuesta implicación en el asalto, una posibilidad que algunos congresistas demócratas están valorando, Biden recalcó que en estos momentos está centrado en la labor que le espera una vez asuma el cargo.

“Si estuviéramos seis meses atrás deberíamos estar haciendo cualquier cosa para apartarle del cargo, deberíamos someterle a un juicio político de nuevo", reconoció no obstante Biden.