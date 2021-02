Biden conmemora las cincuenta millones de vacunas ya administradas

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden quiso dar visibilidad este jueves al hecho de que cincuenta millones de personas se han vacunado ya en Estados Unidos, todo un "hito" -según dijo- en su meta de administrar cien millones de vacunas durante sus cien primeros días de mandato.

“Hoy ya estamos a mitad de camino, cincuenta millones de vacunas en solo 37 días, desde que me convertí en presidente", afirmó Biden desde uno de los auditorios de la Casa Blanca, que hizo hoy las veces de centro de vacunación para un grupo de ciudadanos que se inocularon ante la atenta mirada del mandatario.

Avanzamos en la dirección adecuado, a pesar del desastre que heredamos de la administración previa"

Joe Biden, presidente de EE.UU

El presidente recordó cómo, al presentar su plan de vacunación, "los críticos dijeron que era muy ambicioso, que no era posible", para más tarde, "en última instancia" acabar acusando a la administración de ser conformista. "Estados Unidos será el primer país –tal vez el único- en lograrlo", dijo.

Desde que el demócrata se instaló en la Casa Blanca, según datos oficiales, Estados Unidos ha pasado de administrar 6 millones de vacunas semanales a 12 millones, un incremento que el presidente atribuyó a la apertura de nuevos centros médicos y a la incorporación de más personal en la campaña de inoculación.

“Avanzamos en la dirección adecuado, a pesar del desastre que heredamos de la administración previa", sostuvo.

¿Qué medidas ha adoptado Biden contra la pandemia? Los decretos presidenciales buscan expandir el número de pruebas que se hacen en el país y reabrir las escuelas en los próximos cien días.

A pesar de estos progresos, Biden mostró su temor a que "dentro de dos o tres meses" haya más dosis que personas deseando vacunarse.

“Las vacunas son seguras y efectivas. Y creo que, a medida que veas a tu vecino, a tu marido, tu mujer, tu hijo o tu hija ponérsela, más abierto estarás a vacunarte", comentó el mandatario, que ha hecho de la lucha contra la pandemia su principal caballo de batalla.

En cualquier caso, Biden insistió en la necesidad de que la gente siga respetando las medidas de prevención -"por el amor de Dios, poneos mascarilla"- y se comprometió a trabajar "duro" para volver a la normalidad cuanto antes.

"La pregunta que más me hacen es ¿cuándo volverán las cosas a la normalidad? Mi respuesta es honesta y directa: no puedo darles una fecha, sólo puedo prometerles que trabajaremos tan duro como no sea posible para que ese día llegue lo antes posible", concluyó.