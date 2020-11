Biden anuncia equipo económico y recibe informe de inteligencia

El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, informó el lunes en un comunicado la nominación de la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como su secretaria del Tesoro y dio a conocer el resto de los miembros que conformarán el equipo económico cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero.



Los próximos nominados incluyen a Neera Tanden, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto; Wally Adeyemo, secretario adjunto del Tesoro; Cecilia Rouse, presidenta del Consejo de Asesores Económicos; y Jared Bernstein y Heather Boushey, miembros del Consejo de Asesores Económicos.

"Este equipo probado en situaciones de crisis ayudará al presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris a sacar a los Estados Unidos de la actual recesión económica y reconstruir mejor, creando una economía que le dé a cada persona en los Estados Unidos una oportunidad justa y la misma posibilidad para salir adelante. Estas decisiones reflejan el compromiso del presidente electo de construir una administración que se parezca a los Estados Unidos, inspirándose en los diversos trasfondos y las experiencias de vida de algunos de los principales expertos económicos de nuestra nación", dijo el comunicado divulgado también en español.

This crisis-tested team will help lift America out of our current economic downturn and build back better—creating an economy that gives every single American a fair shot and an equal chance to get ahead. https://t.co/F6JMBHUgVx

El texto además incluyó los comentarios de Biden sobre el anuncio: "A medida que comenzamos a trabajar para controlar el virus, este es el equipo que brindará ayuda económica inmediata al pueblo estadounidense durante esta crisis económica y nos ayudará a reconstruir nuestra economía mejor que nunca".

Biden agregó que este equipo "está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía. Trabajarán incansablemente para asegurar que todos en los Estados Unidos obtengan un pago justo por su trabajo y una oportunidad igual para salir adelante, y que nuestros negocios puedan prosperar y competir con el resto del mundo".

Está previsto que Biden reciba el lunes su primer informe diario presidencia, obteniendo acceso al resumen preparado por la comunidad de inteligencia sobre cuestiones de seguridad nacional mientras se prepara para asumir el cargo en enero.

El domingo, Biden y Harris anunciaron un equipo de comunicaciones compuesto exclusivamente por mujeres.

"Comunicarse directa y sinceramente con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y a este equipo se le confiará la tremenda responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca", dijo Biden en un comunicado.

“Estas comunicadoras calificadas y experimentadas aportan diversas perspectivas a su trabajo y un compromiso compartido para reconstruir mejor este país”, agregó.

Kate Bedingfield, quien se desempeñó como directora de comunicaciones de la campaña Biden-Harris, fue nombrada directora de comunicaciones de la Casa Blanca.

“También será un honor trabajar junto a las increíbles mujeres que están asumiendo estos roles juntas”, escribió Bedingfield en Twitter, detallando su relación con las otras mujeres nombradas para el equipo. Bedingfield trabajó anteriormente para Biden cuando era vicepresidente de la administración Obama.

