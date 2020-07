Asesora de Trump prefiere cerrar los bares ahora y poder reabrir las escuelas pronto

La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, expresó su apoyo al cierre de bares en varios estados cuando Estados Unidos registra un repunte en los casos de coronavirus, ocasionado en parte por personas jóvenes socializando sin distanciamiento en los establecimientos que sirven bebidas alcohólicas.

Por lo menos 19 de los 50 estados han pausado la reapertura de sus economías al reportarse unos 40.000 nuevos casos en cada uno de los días recientes. En 37 estados, el número de casos confirmados está aumentando, y no reduciendo como había sido el caso.

Los gobernadores de al menos seis estados han ordenado el cierre de bares luego de que semanas atrás autorizaron su apertura. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el miércoles que el servicio de comidas bajo techo “será pospuesto hasta que los hechos cambien y sea seguro y prudente”.

En una entrevista con la cadena Fox, Conway explicó que las decisiones que los estados deben tomar representan una encrucijada de si cerrar los bares ahora y poder reabrir las escuelas en agosto y septiembre.

"Yo tengo algo que decir_ necesitamos tener prioridades en nuestros estados y en este país”, dijo. “¿Quieren abrir los bares ahora, o quieren abrir las escuelas y los centros de cuidado infantil en unas pocas semanas?”

Y concluyó: "Yo voto por lo segundo, y no solo porque tengo cuatro niños en edad escolar, sino porque sabemos que es clave la reapertura de nuestras escuelas y regresar a nuestros niños a su rutina normal y su apoyo estructural”.

"Creo que es el sistema nervioso esencial de esta nación, y entonces la gente podrá regresar a sus trabajos”, dijo.

Preocupación de Fauci

Pero las decisiones para los distritos escolares y los padres de niños en edad escolar, frecuentemente no son fáciles.

Funcionarios escolares y universitarios de todo el país están analizando cómo, o si acaso del todo, reabrir las escuelas en unas semanas luego que fueron abruptamente cerradas en marzo cuando la pandemia del coronavirus avanzaba en el país y forzó a maestros y profesores a realizar sus clases por el internet. Ese tipo de decisiones, muchas aún por tomarse, varían mucho en todo el país.

En las afueras de Washington, en un distrito escolar suburbano, a los padres se les dio a escoger para el período del otoño: que los niños reciban clases a tiempo completo en línea o que regresen a la escuela dos días a la semana y que sigan clases desde casa durante tres días. Los profesores protestaron en contra del plan de menos clases en las escuelas.

El doctor Anthony Fauci, el principal especialista en infecciones de Estados Unidos, dijo a legisladores el martes que estaba “muy preocupado” por los repuntes de casos de coronavirus en el país.

"Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional para Alergias y Enfermedades Infecciosas, ante el Comité de Salud del Senado. “No me sorprendería si subimos a 100.000 casos al día si esto no cambia. Y por lo tanto, estoy muy preocupado”.

El optimismo de Pence

Sin embargo, el vicepresidente Mike Pence, quien encabeza la Fuerza de Tarea del Coronavirus de la Casa Blanca, enfatizó los aspectos positivos en la situación actual de la pandemia, en la víspera de su viaje a Arizona, una de las áreas con el más elevado repunte de infecciones.

"Las muertes están en el nivel más bajo desde marzo", dijo Pence a los periodistas el martes durante una visita a la sede principal de Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. “Estamos en una posición mucho mejor que hace cuatro meses”.

Además de Arizona, Pence también visitará Texas esta semana, otro de los estados más afectados.

En la audiencia del martes, el senador republicano Lamar Alexander, enfatizó la importancia de reabrir las escuelas y pidió al presidente Donald Trump y al público a usar mascarillas para ayudar a prevenir mayores incrementos en los casos de COVID-19.

"Desafortunadamente, esta sencilla práctica salvadora de vidas se ha vuelto parte del debate político que dice que si estás con Trump, no te pones mascarilla. Si estás contra Trump, entonces sí la usas”, dijo Alexander en sus declaraciones de apertura. “Por eso he sugerido que el presidente ocasionalmente use mascarilla, aunque no hay muchas ocasiones en las que sea necesario que lo haga”.

Alexander agregó que Trump tiene millones de admiradores “que seguirían su ejemplo”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, recibió preguntas sobre eso en su conferencia del martes.

"El presidente es el hombre al que más pruebas se le han hecho en Estados Unidos” y por lo tanto, no necesita usar una mascarilla, respondió.

Estados Unidos, con más de 127.000 muertes por coronavirus y más de 2,6 millones de casos confirmados, ha sido el país más golpeado en el mundo por el COVID-19.