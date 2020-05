Asesor de Trump condena falta de intervención policial en muerte de afroestadounidense

WASHINGTON D.C. - El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, dijo el domingo que fue una "indignación absoluta" que tres policías en Minneapolis, Minnesota, no hicieran nada mientras observaban sin intervenir la semana pasada a otro policía que mantenía a un hombre negro inmovilizado en la calle poniéndole su rodilla en el cuello mientras éste suplicaba que no podía respirar.

George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que fue esposado e inmovilizado en el suelo después de que fuera detenido por sospechas de haber entregado en una tienda un billete falsificado de $ 20, murió en el incidente el lunes pasado. Derek Chauvin, el policía blanco que lo retuvo con la rodilla en el cuello sobre el suelo durante varios minutos, fue acusado el viernes de asesinato en tercer grado en el caso.

El video del incidente se transmitió ampliamente en las redes sociales y en los noticieros provocando cinco días de protestas en docenas de ciudades de Estados Unidos. Las manifestaciones en muchos lugares han devenido en el caos, con manifestantes incendiando autos de policía y edificios gubernamentales y enfrentándose con las autoridades protegidas con equipo antidisturbios. Los saqueadores han dañado tiendas y se han fugado con productos de consumo de alto precio.

Foto del policía Derek Chauvin, proporcionada por la oficina del alguacil del condado Ramsey en Minnesota. Chauvin fue arrestado el 29 de mayo acusado de asesinato en tercer grado por la muerte de un afroestadounidense durante un arresto.

Chauvin y sus tres colegas agentes en el lugar fueron despedidos de la fuerza policial de la ciudad. Los tres policías que presenciaron cómo se desarrollaba el incidente están bajo investigación, pero no se han presentado cargos contra ellos.

"¿Que estaban pensando?" O’Brien preguntó en el programa "This Week" de ABC News. O'Brien dijo que no estaba prejuzgando el caso contra los tres expolicías, pero dijo: "No puedo imaginar que no se los acusará".

O'Brien dijo que el gobierno de los Estados Unidos llora la muerte de Floyd y reza por la familia Floyd.

"Eso nunca debería haber sucedido en Estados Unidos", dijo.

En una entrevista en CNN, O'Brien preguntó por qué Chauvin, a quien llamó un "policía sucio", todavía estaba en la fuerza policial de Minneapolis en el momento del incidente de Floyd después de que se hubieran presentado múltiples quejas contra él en los últimos años.

"Nos encanta nuestra fuerza policial" en Estados Unidos, dijo O'Brien, y rechazó la sugerencia de que hay "racismo sistémico" en las fuerzas policiales del país. También reconoció que "hay algunos policías malos que deben ser retirados de la fuerza". Tenemos algunas manzanas podridas que dan mala fama a la policía. Creo que son la minoría", señaló.

Una persona corre mientras un vehículo de la policía arde durante una protesta por la muerte de George Floyd. Los Angeles, mayo 30 de 2020.

Algunas autoridades estadounidenses han culpado a los provocadores de extrema izquierda y extrema derecha por la violencia en ciudades de costa a costa, algunas de las peores del país desde quizás los días de protestas extendidas contra la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam en la década de 1960.

Mientras O'Brien le dijo a ABC: "Mantendremos los ojos abiertos para observar a cualquiera", culpó al grupo radical izquierdista Antifa por la violencia.

"Esto es Antifa, están cruzando las fronteras estatales", para fomentar la violencia contra la policía y destruir la propiedad, afirmó.

"Esto tiene que parar", dijo. "Esta violencia de Antifa tiene que parar".

Una de las principales demócratas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que le habían dicho que el 80% de los arrestados en las protestas en Minneapolis no eran residentes locales, sino que venían de otros lugares fuera de Minnesota, un estado en el norte del medio oeste.

En el vecino St. Paul, Minnesota, el alcalde Melvin Carter le dijo a CNN que era obvio que algunas personas que se amotinaron y saquearon en su ciudad "no fueron impulsadas por el amor a nuestra comunidad".

O’Brien dijo en CNN, "Quién sabe de dónde vienen", pero prometió: "Vamos a llegar al fondo".

Un auto del departamento de policía de Atlanta arde tras ser incendiado durante una protesta contra la violencia policial, el viernes 29 de mayo de 2020.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo al programa "Face the Nation" de CBS News que algunos de los manifestantes en su ciudad del sur también eran desconocidos para ella.

"Sabe, no puedo decir quiénes son", dijo Bottoms. “Se veía de manera diferente racialmente en nuestra ciudad que nuestras protestas normales. Y era, era solo, era un grupo diferente. Por lo tanto, no sabemos quiénes eran, pero muchos de ellos no tenían una base local. Diré eso".

O'Brien nombró a cuatro países, China, Rusia, Zimbabwe e Irán, que han descrito a Estados Unidos en términos desfavorables debido a la muerte de Floyd y las manifestaciones violentas resultantes, todo en medio de la pandemia de coronavirus y la agitación económica que ha creado. Más de 40 millones de trabajadores, aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral de EE.UU., han sido despedidos.

Pero O'Brien dijo que Estados Unidos, donde las protestas pacíficas siguen siendo la base de los principios democráticos de la nación, no es como los países autoritarios donde la policía a menudo arresta incluso a manifestantes antigubernamentales no violentos.

"Eso es lo que hace a Estados Unidos diferente de otros países", dijo.

O'Brien afirmó también que otros países que emiten calumnias contra Estados Unidos "no se van a aprovechar de nosotros. Estamos con los manifestantes pacíficos. Queremos manifestantes pacíficos que puedan expresar sus reclamos al país", indicó.