Bolton habla con la VOA sobre libro que Trump llama "una compilación de mentiras"

WASHINGTON D.C. - El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, defendió su crítica mordaz del presidente Donald Trump como un líder "errático", dispuesto a socavar la seguridad estadounidense para mejorar sus perspectivas de reelección, durante una entrevista con la Voz de América, el miércoles.

"Creo que la forma en que toma decisiones es peligrosa", dijo Bolton a Greta Van Susteren, presentadora de Plugged in, un programa de televisión de la Voz de América en inglés, que examina temas de política exterior y Estados Unidos.

Compilación de mentiras

Bolton está promocionando su nuevo y altamente polémico libro de memorias, The Room Where It Happened (La Habitación Donde Sucedió), sobre su tiempo en la administración Trump. En el libro, Bolton, un halcón de la política exterior desde hace mucho tiempo, y quien abandonó la Casa Blanca en septiembre después de casi 18 meses como asesor de seguridad nacional, hace amplias acusaciones de mala conducta presidencial y fallas en la política exterior, críticas que han provocado fuertes réplicas del presidente y sus principales asesores.

Bolton retrata a Trump como "impulsivo, incompetente" y 'dispuesto a hacer concesiones perjudiciales a los adversarios estadounidenses', como Irán y Corea del Norte, para mejorar su posición política.

"Está constantemente a punto de sucumbir a la tentación de sentarse con los ayatolás, tal como quería sentarse con Kim Jong Un", dijo, refiriéndose a los tratos de la administración con Irán y Corea del Norte.

Reunión del presidente Donald Trump con el mandatario chino, Xi Jinping en la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, el sábado 29 de junio de 2019.

Bolton relata conversaciones inquietantes que dijo haber presenciado, en las que Trump le pidió ayuda al presidente chino, Xi Jinping, para ganar la reelección, que estaba dispuesto a detener las investigaciones criminales para hacer "favores personales a los dictadores que le gustaban", y que dejó de pensar que sería "genial" invadir Venezuela para alabar al líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien describió de "inteligente" y "duro".

También dijo que fue testigo de cómo Trump presionó al presidente de Ucrania para obtener información dañina sobre sus rivales políticos en EE.UU., un cargo que condujo al juicio político de Trump a principios de este año.

El presidente Trump calificó el libro de Bolton como una "compilación de mentiras e historias inventadas", y al mismo tiempo acusó a Bolton de violar la ley al revelar información altamente clasificada.

La semana pasada, un juez de un tribunal de distrito de EE.UU. negó la solicitud de la administración Trump para emitir una orden judicial que bloquearía la publicación del libro, pero el juez también declaró que "la conducta unilateral de Bolton plantea graves preocupaciones de seguridad nacional".

El secretario de Estado Mike Pompeo, en un comunicado, denunció a Bolton como un "traidor" por difundir "medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas" y por "violar su sagrada confianza" con el pueblo estadounidense.

Conducta impropia

En su libro, Bolton afirma que Trump le pidió explícitamente al presidente chino, Xi Jinping, que lo ayudara en su esfuerzo de reelección al aumentar las importaciones chinas de productos agrícolas estadounidenses. También dijo que Trump condonó los planes de Xi de construir campos de prisioneros para más de un millón de uigures y miembros de otras minorías mayoritariamente musulmanas.

Peter Navarro, el jefe negociador comercial de la Casa Blanca, cuestiona la afirmación de Bolton de que Trump es blando con Xi y defiende al presidente por imponer aranceles a China por comercio injusto y abusos humanos en Hong Kong.

Este mes, la administración Trump impuso sanciones a funcionarios chinos seleccionados por violaciones de derechos humanos asociadas con el encarcelamiento masivo de uigures chinos.

Cargos de juicio político

Bolton también estuvo de acuerdo con los cargos en el corazón del juicio de destitución de Trump a principios de este año, de que el presidente buscó indebidamente ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de reelección.

Manifestantes protestan frente al Capitolio de Estados Unidos, el viernes 31 de enero de 2020, en Washington mientras los senadores continuaban el juicio político contra el presidente Donald Trump.

“El enfoque en Ucrania tuvo mucho que ver con dañar a los oponentes políticos de Trump, tanto Hillary Clinton como Joe Biden. No tuvo nada que ver con el tema de la corrupción en Ucrania”, dijo en la entrevista.

Trump fue acusado de retener la ayuda militar a Ucrania para presionar a los líderes en Kiev a desenterrar información perjudicial sobre sus rivales políticos demócratas. El Senado de mayoría republicana eximió a Trump de los cargos. Bolton defendió su negativa a testificar antes, diciendo que no habría hecho una diferencia ya que el juicio se convirtió en una disputa muy partidaria.

Política de línea dura

Subyacente a su crítica de las deficiencias de la política exterior de Trump está la posición intransigente de Bolton de que solo la presión económica intensa y la disuasión militar obligarán a los líderes autoritarios en países como Irán, Corea del Norte y Venezuela a cambiar. Pero muchos en la comunidad de política exterior no están de acuerdo con esta visión del mundo de línea dura.

"John Bolton se ha equivocado en gran medida a lo largo de su carrera", dijo Michael O'Hanlon, investigador principal de política exterior de la Institución Brookings, un centro de pensamiento con sede en Washington, y agregó que los regímenes extremistas que realmente se ven obligados a arrinconar no suelen capitular por completo.

Bolton se opuso a la decisión del presidente Trump de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en la Cumbre de Singapur en 2018. También dijo que todo el equipo de seguridad nacional de Trump fue tomado por sorpresa cuando el presidente anunció que Estados Unidos detendría unilateralmente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, a la luz de la suspensión del Norte de las pruebas nucleares y de misiles.

En Singapur, los dos líderes llegaron a un acuerdo histórico sobre la eventual desnuclearización de Corea. Sin embargo, las negociaciones de seguimiento más tarde llegaron a un punto muerto y una segunda cumbre en Hanoi el año pasado terminó abruptamente debido a la negativa de Washington de aliviar las duras sanciones económicas por la promesa de Pyongyang de hacer recortes profundos a su programa nuclear y sus reservas.

Sobre Irán, Bolton se opuso a una posible reunión entre Trump y el presidente iraní Hassan Rouhani que, según dijo, estaba bajo consideración en la Casa Blanca, junto con una propuesta para aliviar las sanciones iraníes para impulsar las negociaciones.

Bolton también argumentó en contra de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán después de alcanzar un acuerdo de paz con los talibanes, y ayudó a hundir una reunión talibán de alto nivel con Trump en Camp David en las afueras de Washington, DC.

Si bien todos los presidentes estadounidenses utilizan los logros de la política exterior para apuntalar el apoyo político interno, la preocupación expresa de Bolton es que Trump parece demasiado dispuesto a comprometer las prioridades de seguridad nacional a largo plazo para poder reclamar un logro diplomático innovador.

El presidente Trump habla en Fincantieri Marinette Marine, el jueves 25 de junio de 2020.

Mark Simakovsky, analista de seguridad nacional en el Centro Eurasia del Consejo Atlántico, comparte esta preocupación.

"Creo que lo que distingue al presidente Trump de sus predecesores es que muchas de las decisiones que toma no solo están impulsadas por sus propios intereses políticos personales, sino que se expresan enfáticamente en sus interacciones con los líderes", dijo.

Bolton salió de la Casa Blanca en septiembre pasado poco después de estar en desacuerdo con la decisión de Trump de suspender un ataque aéreo planeado contra Irán en represalia por el derribo de un avión no tripulado de vigilancia estadounidense. Si bien Bolton dijo que renunció, Trump insiste en que fue despedido.

Más tarde, Bolton respaldó la orden de Trump de lanzar un ataque con aviones no tripulados que mató al principal general iraní Qassem Soleimani, luego de que los ataques de grupos respaldados por Irán en Irak mataron a un contratista estadounidense e hirieron a cuatro miembros del servicio estadounidense.