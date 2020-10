Amazon prueba tecnología para pagar en tiendas con sólo mostrar la palma de la mano

¿Necesita pagar algo en el supermercado? No hay problema, sólo mueva la palma de su mano. Esa podría ser la nueva modalidad de pago en las tiendas Amazon Go si las pruebas actuales de su nueva tecnología en Seattle, Washington, son exitosas.

La tecnología, conocida como Amazon One, es “un servicio gratuito, libre de contacto personal, que le permitirá usar la palma de su mano para pagar, introducir información o identificarse”, según la página web de Amazon.

El producto, que está siendo probado en dos tiendas Amazon Go en Seattle, permitirá a los clientes entregar los datos de su tarjeta de crédito, su número de celular y escanear su palma o palmas para detalles particulares como “área superficial de la palma, arrugas, así como particularidades subcutáneas como patrón de las venas en un aparato biométrico.

Los detalles individuales de la palma son entonces usados para crear una única firma de la palma de la mano y Amazon está contando en eso para proteger la información de los clientes.

La compañía de comercio digital asegura a sus clientes que el aparato Amazon One no almacena información.

“Nosotros tratamos la firma de la palma de la mano tal como otra altamente información sensible y personal y la mantenemos segura usando controles de seguridad física y técnica, de la mejor en su clase” según la página web.

Una vez que uno se ha inscrito, los clientes pueden comprar bienes y servicios con la firma de su palma al pasar su mano por encima del aparato lector, con lo que pueden comprar en la tienda sin ningún otro código.

Si los clientes cambian de parecer tras usar el servicio, Amazon dice que borrará por completo su información.

“Amazon borrará permanentemente su firma de la palma de los sistemas de Amazon tras completar cualquier transacción pendiente”, agregó la página web. “Tu Amazon One ID, también será automáticamente borrado si no interactúas con un aparato de Amazon One durante un plazo de dos años”.

Amazon dice que espera reproducir la tecnología en todas sus tiendas Go después del uso piloto en Seattle y que mira al futuro confiando en que otros establecimientos empezarán a usar el servicio.