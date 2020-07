EEUU: El cuerpo de John Lewis cruza por última vez el puente Edmund Pettus in Selma

El cuerpo del legislador estadounidense e ícono de los derechos civiles John Lewis fue llevado a través del puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, el domingo.

El evento en el lugar donde él y otros manifestantes con derecho a voto fueron golpeados en 1965 en un día conocido como "Domingo sangriento" es parte del segundo de seis días de tributos en honor de Lewis, quien murió el 17 de julio a los 80 años, después de una batalla de un año con cáncer de páncreas en estado avanzado.

Más tarde, el cuerpo de Lewis será llevado a la capital de Alabama, Montgomery, donde el alcalde Steven Reed está alentando a las personas a alinearse en las aceras en el tramo final del viaje. Las autoridades están pidiendo al público que use mascarillas y distancia social.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ordenó enarbolar banderas a media asta el sábado y domingo en honor de Lewis.

Un hombre riega pétalos en el puente Edmund Pettus antes de que el ataúd del legislador John Lewis fuera llevado por el puente en una procesión en su honor, el domingo 26 de julio de 2020.

Durante los eventos conmemorativos de casi una semana, el cuerpo de Lewis permanecerá en capilla ardiente en el Capitolio del estado de Alabama en Montgomery, en el Capitolio del estado de Georgia en Atlanta y en el Capitolio de Estados Unidos en Washington.

La presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, anunciaron la semana pasada que los visitantes podrían presentar sus respetos a Lewis en el Capitolio de Estados Unidos el lunes y martes.

Debido a la pandemia de coronavirus, la visita pública tendrá lugar fuera del edificio del Capitolio en lugar de en la Rotonda del Capitolio, como es tradicional. El distanciamiento social se “aplicará estrictamente” y se requerirán mascarillas.

El demócrata de Georgia será el segundo legislador negro en recibir este honor en el Capitolio. El representante de Maryland, Elijah Cummings, también demócrata, quien murió el año pasado, fue el primero.

La familia de Lewis dijo que también habrá una procesión a través de Washington esta semana y que los miembros del público podrán presentar sus respetos de una manera "socialmente distante".

El funeral de Lewis se llevará a cabo el jueves en la histórica Iglesia bautista Ebenezer de Atlanta, donde el reverendo Martin Luther King Jr. fue pastor.

Después del servicio, que será privado, Lewis será enterrado en el cementerio de South View en Atlanta.

El sábado, se celebraron dos servicios conmemorativos para Lewis en Alabama.

Servicio funeral en el coliseo de la Universidad Trojan, en Troy, Alabama, honor del legislador demócrata John Lewis, pionero de los derechos civiles quien murió el 17 de julio a causa de un cáncer de páncreas. Julio 25, 2020.

En el servicio público de la Universidad de Troy, cinco hermanos y un sobrino nieto hablaron de Lewis como un hombre de familia amoroso y valiente.

"Gravitaba hacia los que más necesitábamos", dijo su hermano Henry "Grant" Lewis. "Trabajó toda la vida para ayudar a los demás".

Su hermano Samuel dijo que su madre había advertido a John "que no se metiera en problemas, que no se interpusiera en el camino". Samuel Lewis agregó que su hermano no hizo caso a la advertencia de su madre, diciendo: "Todos sabemos que John se metió en problemas, se interpuso en el camino, pero fue un buen problema".

Ethel Mae Tyner, hermana del fallecido legislador John Lewis, demócrata por Georgia, se seca las lágrimas durante un servicio de celebración por "El Chico de Troy" en la Universidad Troy University el sábado, 25 de julio de 20202.

Los hermanos Lewis le recordaron a la multitud el famoso mandato de su hermano de causar "buenos problemas": revolver las cosas cuando era por una causa justa.

Lewis había querido asistir a la Universidad de Troy, en Troy, Alabama, su lugar de nacimiento, pero se le negó la admisión a lo que entonces era una escuela solo para blancos.

Lewis, quien de joven predicó a los pollos en la granja de su familia, finalmente obtuvo un título de la Universidad de Fisk, en religión y filosofía. Años después, la Universidad de Troy le otorgó un doctorado honorario'.

El senador Doug Jones, de Alabama, dijo que el actual grupo de manifestantes "están protestando pacíficamente, sin violencia", como lo hizo Lewis durante el movimiento de derechos civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "los pinta a todos con un pincel amplio y los llama matones, pero se equivoca", dijo, "son patriotas que quieren que Estados Unidos avance hacia una nación de iguales".

En la Universidad de Troy, el cuerpo de Lewis descansó en capilla ardiente mientras visitantes presentaron sus respetos. Más tarde el sábado, en una ceremonia privada fue homenajeado en una capilla de Selma, Alabama, antes de otra visita pública.

Una guardia de honor militar traslada el cuerpo del legislador John Lewis después que el ataúd fuera llevado a través del puente Edmund Pettus, en Selma, Alabama, en un carruaje tirado por caballos el domingo 26 de julio de 2020.

Lewis se dio a conocer como líder del movimiento estadounidense moderno de derechos civiles de los años cincuenta y sesenta. A los 23 años, trabajó en estrecha colaboración con el doctor Martin Luther King Jr. y fue el último orador sobreviviente de la marcha de agosto de 1963 en Washington, donde King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño".

El movimiento de derechos civiles llevó a Lewis a una carrera en política. Fue elegido al Concejo Municipal de la Ciudad de Atlanta en 1981 y al Congreso en 1986, llamando a esta última victoria "el honor de toda una vida". Sirvió 17 mandatos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como legislador del quinto distrito de Georgia.