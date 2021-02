Alabama cancela ejecución tras fallo de Corte Suprema de EE.UU.

Un hombre condenado a muerte en el sureño estado de Alabama recibió el jueves un aplazamiento de su ejecución cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de permitir que su pastor personal esté presente al recibir la inyección letal.

Los magistrados ratificaron una orden de una corte de apelaciones que dijo que Willie B. Smith III no podía ser ejecutado sin la presencia de su pastor en la cámara, lo que contradice las leyes del estado.

Alabama insiste en que no permite personas que no sean miembros del personal de la prisión en las ejecuciones por motivos de seguridad. La portavoz del Departamento Correccional, Samantha Rose, informó que la ejecución de Smith no podía llevarse a cabo a consecuencia del fallo.

Smith está condenado a muerte por el asesinato en 1991 de la joven de 22 años Sharma Ruth Johnson en Birmingham, Alabama.

“Willie Smith está sentenciado a muerte y su última voluntad es tener a su pastor consigo cuando muera”, dijo la magistrada de la Corte Suprema Elena Kagan en una opinión conjunta con otros tres jueces, ente ellos la integrante más reciente del tribunal, Amy Coney Barrett.

En el pasado, Alabama permitía regularmente la presencia de un pastor en la cámara de ejecución si el condenado lo requería.

La práctica fue cancelada cuando un recluso musulmán solicito tener a un imán presente. Como el sistema de prisiones carece de un clérigo musulmán entre su personal, determinó que nadie que no fuera empleado del penal podría entrar en la cámara.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, no comentó de inmediato sobre la decisión de cancelar la inyección letal.

Después de que se canceló la ejecución, Smith fue sacado de una celda de espera por la cámara de ejecución de regreso a su celda en el corredor de la muerte, dijo una portavoz de la prisión.