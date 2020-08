Activistas afroamericanos piden un diálogo nacional sobre el racismo en EE.UU.

WASHINGTON D.C. - El activista afroamericano de los derechos civiles Al Sharpton, dijo el viernes ante miles de personas que se dieron cita en Washington para marchar contra la brutalidad policial y en apoyo a reformas al sistema de justicia criminal, que Estados Unidos necesita tener “una nueva conversación” sobre el racismo sistémico que, según dijo, continúa plagando al país.

“Hemos tenido esa conversación durante décadas. Es hora de que tengamos esa conversación con Estados Unidos”, dijo Sharpton. “Necesitamos tener una conversación sobre tu racismo, sobre tu intolerancia, sobre tu odio, sobre cómo nos pondrías una rodilla en nuestra nuca mientras lloramos por nuestras vidas”.

Sharpton hizo sus declaraciones durante la 'Marcha Quita tu Rodilla de Nuestras Nucas' frente al monumento a Abraham Lincoln, en Washington. Dicha marcha se empezó a organizar luego que George Floyd, un afroestadounidense de Minneapolis, muriera bajo la custodia de varios policías blancos, uno de los cuales se mantuvo arrodillado sobre la nuca de Floyd durante casi nueve minutos, mientras el detenido insistía que no podía respirar.

La marcha también coincidió con el 57 aniversario de la histórica Marcha a Washington por Empleos y Libertad durante la cual Martin Luther King Jr. pronunció su icónico discurso que comenzaba con: “Yo tengo un sueño”.

Una pantalla gigante muestra un vídeo de la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, hablándole a los participantes de la marcha "Quita tu Rodilla de Nuestras Nucas".

Jamal Bryant, pastor de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento Misionero, de Baltimore, Maryland, también habló a la multitud, diciendo: “no podemos quedarnos paralizados”.

“No podemos permitir que blancos evangélicos nos paralicen, diciendo que no pueden apoyar nuestra agenda porque son pro-vida. No me digas que eres pro-vida y los evangélicos blancos se quedan callados cuando personas afroamericanas mueren en las calles como perros”, dijo el pastor. “Debemos seguir avanzando hasta que nuestra generación tome la batuta, cambie el país y haga a Estados Unidos grande por primera vez”.

La marcha se produce luego de meses de manifestaciones de protesta desde la muerte de Floyd, en la que los manifestantes han acusado a los policías de violencia injustificada contra personas negras.

El domingo pasado, un policía de Kenosha, Wisconsin, disparo siete veces contra Jacob Blake, un afroamericano de 29 años, frente a varios testigos, incluyendo los tres niños de la víctima. Blake, que sigue hospitalizado, ha quedado paralizado.

Otros organizadores del evento del viernes incluyeron a Martin Luther King III, la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), la más antigua organización de defensa de los derechos civiles, la Federación Hispana y otros grupos defensores de los derechos civiles.