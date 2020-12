Abrazo consolador de doctor de Texas se vuelve viral alrededor del mundo

HOUSTON, TEXAS - Joseph Varon, un doctor que atiende pacientes de coronavirus en un hospital de Texas, estaba trabajando en su 252 días consecutivos cuando vio a un perturbado anciano en la unidad de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19.

El consolador abrazo de Varon al anciano de cabello blanco el día de Acción de Gracias fue captado por un fotógrafo de Getty Images y se ha vuelto viral alrededor del mundo.

Varon, jefe de personal médico en el Centro Médico United Memorial, de Houston, le dijo a CNN que estaba entrando en la unidad de cuidados intensivos para el COVID-19 cuando vio al anciano “fuera de su cama y tratando salir de la habitación”.

"Y estaba llorando”, dijo Varon. “Entonces me acerqué y le pregunté, ¿Por qué está llorando?”.

"Y el hombre me dijo: “Quiero estar con mi esposa. Entonces lo abracé y lo sostuve”, dijo Varon. “Me sentía muy apenado por él. Yo estaba muy triste, igual que él”.

"Eventualmente se sintió mejor y dejó de llorar”, le dijo Varon a CNN el lunes.

"No sé cómo no me he resquebrajado”, dijo el doctor. “Mis enfermeras lloran en media jornada”.

Varon dijo que el aislamiento de la unidad de COVID-19 es difícil para muchos pacientes, particularmente los ancianos.

"Te puedes imaginar”, dijo. “Estás adentro de una habitación a la que la gente entra con trajes espaciales”.

"Cuando eres un individuo mayor de edad, es más difícil porque estás solo”, agregó.

"Algunos lloran. Algunos tratan de escapar”, dijo. “El otro día tuvimos a alguien que intentó escapar por una ventana”.

Varon dijo que el anciano en la fotografía está “mucho mejor”.

"Esperamos que antes del fin de semana él pueda irse del hospital”, explicó.

Tomen precauciones, dice el doctor

Varon también tenía un mensaje para las personas que no están tomando precauciones ante la pandemia.

"La gente está ahí afuera en los bares, restaurantes y centros comerciales”, dijo el doctor. ”Es una locura. La gente no escucha y luego terminan en mi unidad de cuidados intensivos”.

"Lo que la gente necesita saber es que yo no quiero tener que estarlos abrazando”, dijo.

"Necesitan hacer lo básico, mantengan la distancia física, usen mascarilla, lávense las manos, y eviten lugares donde haya mucha gente”, dijo. “Si la gente hiciese eso, los trabajadores de la salud como yo podríamos descansar”.