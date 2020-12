Foro: Impacto electoral venezolano en el hemisferio

Las elecciones legislativas en Venezuela, marcadas por la apatía popular y la supresión de representatividad opositora, no solo dieron el triunfo al oficialismo sino que también renovaron los ideales de una izquierda latinoamericana que no cesa en su empeño por permear los gobiernos de todos los países de la región. ¿Cuál es el plan de la izquierda en el continente? ¿Qué representan estas elecciones venezolanas para las políticas sociales y económicas del hemisferio? Debaten el Dr. Jaime Aparicio, embajador de Bolivia en la OEA; el Dr. Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua y el politólogo Antonio de La Cruz. Presenta Gonzalo Abarca, de la Voz de América.