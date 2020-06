Cómo ha sido esta pandemia para las abuelas alrededor del mundo

Los adultos mayores son quienes más se tienen que cuidar ante esta pandemia según las autoridades médicas. Recorrimos el mundo y conocimos distintas historias de cada uno de ellos.

Sot

María Páez

Italia

“Nunca viví nada parecido a esto y me parece maravilloso que podamos estar unidos todos los integrantes del planeta”

RONEN

María Delfina Páez vive en el norte de Italia. Su pueblo se llama Sésiles en la región Friuli, de Venecia.

MARIA DELFINA tiene 73 años y hace 10, que es viuda. Se define como una artista que abarca todas las disciplinas: pintura, dibujo y muchas más.

Sot

Alicia Suárez

Venezuela

“En Venezuela te puedo decir ahora mismo no te puedo dar,porque realmente el gobierno no da la estadística real”.

RONEN

Alicia Suárez es venezolana y vive en Caracas. Es mamá de un hijo y cocina excelente. Hoy pasa sus días leyendo. Amasentarse a ver películas y series.

Sot

Dolores Heras

España

“Ya tengo 82 años, pero llevo 2 meses. No había salido hasta la semana pasada y yo estoy llevando muy bien la verdad. Por la mañana hago las cositas de la casa o la comida y todas las cosas,y por la tarde ya veo las novelas que veo por la tele”.

Ronen

Dolores Heras vive en Madrid. Sus más cercanos la llaman Lola. Ella se define como una ama de casa. Su vida la dedicó a su familia. Tiene un hijo y una hija y dos nietos a los que les fascina que ella cocine su clásico plato de lentejas y carne con patatas.

Sot

Elvira Vélez

Nueva York

Poco como casi el fin del mundo, guerra, guerra. Si esto va a provocar con una guerra de muerte.

Ronen

Elvira Velez es inmigrante mexicana. Tuvo COVID-19 y fue internada durante varios días en estado de gravedad. Se recuperó, pero asegura que ama este país donde formó a su familia. Tiene una hija y un nieto al que extraña mucho, pero sólo habla por teléfono con él, porque no sabe usar videollamada.

Sot

Dolores Heras

Espana

No me siento sola, ni me siento mal. Hablamos por teléfono muy a menudo con mi hijo o conmigo que no era mi nieto,porque no puede ser de otra manera.

María Delfina Páez

Italy’s

Y ya les avisé a mis hijos que no traigan a mi nieto. un chico a casa por una cuestión simplemente de tranquilidad por parte de ellos y por parte mía.

Sot

Alicia Suárez

Venezuela

Si el miedo lo tenemos todo hecho nosotros en el momento en que el virus se propagó fuerte tomamos todas las precauciones.

Prácticamente no salimos. Nosotros estamos aquí en grupos familiares.

Una madre tiene 97 años mi hermana y yo ya estuve 12 días en mi casa con fiebre.

Sot

Elvira Vélez

Nueva York

“Me llevó al hospital y me dijo que gracias a Dios que ese hospital no me puso pero me atendió inmediatamente”.

Sot

Dolores Heras

Espana

Eso sí que me da miedo porque va a quedar España dañadita . Total están diciendo ya la cantidad de tiendas que están cerrando muchas ganas de más porque tenían que cerrarlas pero es que hay muchas que no van a poder ni abrir va a ser una ruina muy grande para España y espero que se levante pronto.

Pero yo creo que con lo mal que va a quedar tenemos para unos pocos de años la situación en cuanto a la pandemia y por porque no tenemos consumo no tenemos.

Sot

Elvira Vélez

Nueva York

Tenemos un servicio de salud muy bien no puedo salir de este país.

Así de manera sin que la gente trabaje sin que la gente salga.

Ahora sí con mucho cuidado.

Hay Brendel.

Branden Bien estoy bien como está papito.

Recuerda que me debes muchos besos y abrazos. OK muchos besos. Tú me debes a mí.