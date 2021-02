Muere grande del jazz Chick Corea

NUEVA YORK - EE.UU. - Chick Corea, un pianista de jazz imponente con la asombrosa cantidad de 23 premios Grammy que traspasó los límites del género y trabajó junto a Miles Davis y Herbie Hancock, murió a los 79 años.

Corea falleció el martes de una forma rara de cáncer, publicó su equipo en su sitio web. Su muerte fue confirmada por el gerente de marketing y web de Corea, Dan Muse.

En su página de Facebook, Corea dejó un mensaje a sus fans: "Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a mantener brillante el fuego de la música. Espero que aquellos que tienen la idea de tocar, escribir, actuar o de lo contrario, háganlo. Si no es por ti, entonces por el resto de nosotros. No es sólo que el mundo necesite más artistas, también es muy divertido ".

Artista prolífico con docenas de álbumes, Corea reemplazó en 1968 a Herbie Hancock en el grupo de Miles Davis, tocando en los álbumes emblemáticos "In a Silent Way" y "Bitches Brew".

Formó su propio grupo de vanguardia, Circle, y luego fundó Return to Forever. Trabajó en muchos otros proyectos, incluidos dúos con Hancock y el vibrafonista Gary Burton. Grabó e interpretó música clásica, estándares, solistas originales, jazz latino y homenajes a grandes pianistas de jazz.

Fue nombrado Maestro de Jazz del National Endowment of the Arts en 2006. Es miembro de la Iglesia de Scientology y vivía en Clearwater, Florida.

La baterista Sheila E. escribió en Twitter. "Este hombre cambió mi vida a través de su música y pudimos tocar juntos muchas veces. Tuve mucha suerte de llamarlo mi familia", escribió. "Chick, te extrañamos mucho, tu música y tu luz brillante vivirán para siempre. "

El año pasado, Corea lanzó el álbum doble "Plays", que lo captó en varios conciertos armado simplemente con su piano.

"Como a un corredor le encanta correr porque se siente bien, a mí me gusta tocar el piano solo porque se siente bien", dijo en ese momento a The Associated Press. "Puedo simplemente cambiar de marcha e ir en otra dirección o ir a otra canción o lo que quiera hacer. Así que es un experimento constante".

El álbum doble fue un vistazo al corazón musical de Corea, que contiene canciones que escribió sobre la inocencia de los niños hace décadas, así como melodías de Mozart, Thelonious Monk y Stevie Wonder, entre otros.

Corea es el artista con más premios Grammy de jazz en los 63 años de historia del programa, y ​​tiene la oportunidad de ganar póstumamente en el programa del 14 de marzo, donde está nominado al mejor solo de jazz improvisado por "All Blues" y al mejor álbum instrumental de jazz por "Trilogía 2."

Corea nació en Massachusetts y comenzó sus lecciones de piano a los 4 años. Pero abandonó la educación formal, la Universidad de Columbia y la Juilliard School.

A Corea le gustaba invitar voluntarios al escenario durante los conciertos en solitario, sentarlos cerca de su piano y crear poemas de tono espontáneos y completamente subjetivos sobre la persona. "Empieza como un juego: tratar de capturar algo que veo en la música", dijo a AP. "Mientras toco, los miro un par de veces como lo haría un pintor. Intento ver si, mientras toco, ¿están de acuerdo con lo que estoy tocando? ¿Creen que esto es realmente un retrato de ellos? Y normalmente lo hacen".

A finales del año pasado, Corea estaba trabajando y tenía dos encargos: un concierto de trombón para la Filarmónica de Nueva York y un concierto de percusión para la Orquesta de Filadelfia. “Me intereso en algo y luego sigo ese interés. Y así es como sale mi música”, dijo entonces. "Siempre he seguido mi interés. Ha sido mi forma de vida exitosa".

También comenzó a enseñar en línea, creando la Academia Chick Corea para ofrecer sus puntos de vista sobre la música y compartir las opiniones de los demás, responder preguntas y conversar con los invitados. Esperaba que sus estudiantes exploren su libertad de expresión y piensen por sí mismos.

"¿A todos tiene que gustarle lo que a mí me gusta? No. Y es lo que hace girar al mundo que todos tenemos gustos diferentes", dijo a la AP. "Nos unimos y colaboramos".

A Corea le sobreviven su esposa, Gayle Moran, y un hijo, Thaddeus.