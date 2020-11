Taylor Swift arrasa en los American Music Awards

Taylor Swift ganó su tercer premio consecutivo de artista del año en los American Music Awards, pero se perdió el programa por una buena razón: dijo que está ocupada regrabando su música antigua después de que se vendió su catálogo.

En un video que salió al aire durante la entrega de premios del domingo, la estrella del pop dijo "la razón por la que no estoy esta noche es que en realidad estoy regrabando toda mi música antigua en el estudio donde la grabamos originalmente. Así que ha sido increíble. Y no puedo esperar a que lo escuchen ".

El año pasado, el gerente de música Scooter Braun, que administra a Justin Bieber y Ariana Grande, anunció que su compañía Ithaca Holdings había adquirido Big Machine Label Group, el hogar de los primeros seis álbumes de Swift. Este mes, Braun dijo que vendió los derechos maestros de los primeros seis álbumes de Swift a una compañía de inversión; Swift reconoció la venta en las redes sociales y dijo que no trabajaría con los nuevos compradores porque Braun todavía estaba involucrado.

En cambio, fue de regreso al estudio.

Swift venció a Bieber, Post Malone y Roddy Ricch y ganó máximo galardón. También ganó el video musical favorito y la artista femenina favorita de pop / rock, ganando tres honores y empatando a Bieber, Dan + Shay y The Weeknd en la mayoría de las victorias el domingo.

The Weeknd perdió al artista del año, pero aún así comenzó su como un gran ganador: días antes de que se esperara que consiguiera múltiples nominaciones al Grammy, ganó el artista masculino favorito de soul / R & B, el álbum favorito de soul / R & B por "After Hours "y la canción favorita de soul / R&B de" Heartless "dos días antes de que se anuncien las nominaciones al Grammy de 2021.

"La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto y gran Prince", dijo después de ganar su álbum favorito de soul / R & B. "Y, ya sabes, él es la razón por la que tengo que desafiar constantemente el género de R&B y sí, me gustaría dedicar esto a él".

The Weeknd no rompió el carácter durante el programa de tres horas con su rostro envuelto en gasa, que coincidía con la vibra de su reciente álbum y videos musicales donde aparece ensangrentado y magullado. Aceptó sus premios y actuó con el rostro envuelto en una gasa.

Kenny G se unió al Weeknd para su actuación, tocando el saxo en el centro de Los Ángeles mientras el Weeknd cruzaba un puente cantando "In Your Eyes". Terminó la actuación cantando "Save Your Tears".

The Weeknd fue uno de varios artistas que se presentaron en vivo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles para la entrega de premios votada por los fanáticos. Otros grabaron recientemente sus actuaciones debido a la pandemia de coronavirus, aunque el presentador Taraji P. Henson, que apareció en vivo desde el lugar, dijo que los pocos miembros de la audiencia sentados en el entrepiso practicaron el distanciamiento social, usaron máscaras y se les hizo la prueba del virus.

Henson bromeó diciendo que las celebridades de primera categoría estaban en la audiencia, incluida Beyoncé, aunque en los asientos aparecieron recortes de cartón del cantante, Jay-Z y otras estrellas.

Pero en el edificio había un buen número de líderes en las listas de éxitos. La cantante y rapera innovadora Doja Cat actuó y ganó el premio a la nueva artista del año y artista femenina favorita de soul / R&B. El dúo country ganador del Grammy Dan + Shay interpretó maravillosamente "I Should Probably Go to Bed" y ganó el dúo o grupo country favorito, la colaboración del año y la canción country favorita por "10,000 Hours", los dos últimos compartidos con Bieber. Y Megan Thee Stallion, ganó las canciones favoritas de rap / hip-hop por "WAP" con Cardi B, interpretó "Body" de su álbum debut recientemente lanzado "Good News".