Rockero y violinista country Charlie Daniels muere a los 83 años

Charlie Daniels, que pasó de ser un músico de sesión muy solicitado a un elemento básico del rock sureño con su éxito "The Devil Went Down to Georgia", murió a los 83 años.

Una declaración de su publicista dijo que el integrante del Country Music Hall murió el lunes en un hospital en Hermitage, Tennessee, después de que los médicos dijeron que tuvo un derrame cerebral.

Sufrió lo que se describió como un derrame cerebral leve en enero de 2010 y se le implantó un marcapasos cardíaco en 2013, pero continuó actuando.

Daniels, cantante, guitarrista y violinista, comenzó como músico de sesión, incluso tocando en las sesiones de "Nashville Skyline" de Bob Dylan. A principios de la década de 1970, su banda de cinco integrantes realizó una gira interminable, a veces haciendo 250 shows al año.

"Puedo preguntar a las personas de dónde son, y si dicen 'Waukegan', puedo decir que he jugado allí. Si dicen "Baton Rouge", puedo decir que he tocado allí. No hay una ciudad en la que no hayamos tocado", dijo Daniels en 1998.

Desde la Casa Blanca hasta el Super Bowl y más

Daniels actuó en la Casa Blanca, en el Super Bowl, en toda Europa y, a menudo, para las tropas en el Medio Oriente.

Se interpretó a sí mismo en la película de John Travolta de 1980 "Urban Cowboy" y se identificó estrechamente con el auge de la música country generada por esa película.

Algunos de sus otros éxitos fueron "Drinkin’ My Baby Goodbye "," Boogie Woogie Fiddle Country Blues "y" Uneasy Rider".

"He mantenido a personas empleadas durante más de 20 años y nunca me perdí una nómina", dijo Daniels en 1998. Ese mismo año, recibió el Premio Pionero de la Academia de Música Country.

Le sobreviven su esposa, Hazel, y su hijo, Charlie Daniels Jr.

Con información de AP