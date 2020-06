Realizan evento virtual global para celebrar a la comunidad LGBTQIA+

En lugar de multitudinarios y festivos desfiles y celebraciones en persona, redes nacionales del orgullo LGBTQIA+ han organizado una transmisión internacional d 24 horas, llamada 'Global Pride', que se realizará el 27 de junio.

El evento digital contará con discursos, música, y otras presentaciones de figuras como los estadounidenses Joe Biden, candidato presidencial demócrata, y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, las cantantes Kesha y Rita Ora, y la actriz Laverne Cox.

La celebración en línea se dará debido a que cientos de desfiles por el orgullo y festivales en todo el mundo fueron cancelados debido a la pandemia del coronavirus.

Organizado principalmente por la Asociación Europea de Organizadores del Orgullo e InterPride, el evento busca tanto celebrar a la comunidad LGBTQIA + y destacar sus desafíos únicos, especialmente durante los períodos de aislamiento obligatorios necesarios para contener el virus.

“Mucha gente, especialmente los jóvenes, han tenido que regresar quizás a sus familias, que puede que no les apoyen, o tuvieron que volver a su ciudad natal, que podría ser un poco más conservadora”, indicó Ramses Oliva, de 24 años, un hombre gay trans embajador de la organización benéfica 'Just Like Us', que apoya a los jóvenes LGBT.

Para Oliva, el 'Global Pride' servirá para reflexionar y dar gracias por los esfuerzos de la comunidad internacional de LGBTQIA+.

“Creo que ‘Pride’ para muchos de nosotros será solo esta oportunidad de respirar y servirá para (…) recordarnos nuestras identidades y lo importante que es seguir celebrándolas, especialmente en tiempos difíciles como este ", dijo Olivia en declaraciones a Reuters.

Aunque muchas organizaciones locales de orgullo pospusieron sus celebraciones para centrarse en la justicia racial y el movimiento Black Lives Matter, 'Global Pride' afirmó que más de 500 organizaciones de orgullo presentaron más de 1.000 piezas de contenido. Este contenido será compilado en un vídeo por voluntarios.

El evento también se enfocará en el papel fundamental de las personas trans afroamericanas en el movimiento de orgullo en EE.UU., así como también en un llamado al fin del racismo. Según la publicación Time Out, 'Global Pride' se asociará con Black Lives Matter para crear conciencia durante el evento.

“Lo que hace a 'Global Pride' muy único es que es el primer orgullo de su tipo donde estamos realmente enfocados en reunir a toda la comunidad global LGBT ", dijo Natalie Thompson, presidenta del evento.

*Con información de Reuters.