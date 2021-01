Poetisa Amanda Gorman electrifica las redes sociales con su declamación en la inauguración

La poetisa de 22 años Amanda Gorman generó titulares y dominó el miércoles en las conversaciones en redes sociales tras recitar en la inauguración del presidente Joe Biden.

Una parte de su poema:

“Nosotros, los sucesores de un país y un tiempo

Donde una delgada niña negra

Que descendió de esclavos y fue criada por una madre soltera

Puede soñar con convertirse en presidente,

Sólo para encontrarse recitando para uno”.

Gorman, quien fue nombrada Laureada Joven Poetisa de Los Ángeles con solo 16 años, es por mucho la más joven en leer un poema inaugural en la historia reciente de Estados Unidos.

En un guiño a la fallecida poetisa Maya Angelou, quien leyó un poema en la inauguración del presidente Bill Clinton en 1993, Gorman usó un anillo con un pájaro enjaulado que le regaló la magnate de los medios Oprah Winfrey.

“Nunca he estado tan orgullosa de ver a una joven mujer alzarse”, escribió Winfrey en Twitter.

El poema de Gorman, “La Colina que Escalamos” contiene también un guiño a la popular obra de teatro musical “Hamilton”, provocando los elogios públicos de su creador, Lin-Manuel Miranda.

“Estuviste perfecta. Perfectamente escrito, perfectamente declamado”, escribió el compositor en Twitter.

En una entrevista con The New York Times, Gorman dijo que había escrito solo unas líneas del poema cuando simpatizantes del expresidente Donald Trump atacaron el Capitolio el 6 de enero. Gorman dijo que tras el violento hecho terminó el poema en una noche.

Poco antes durante la ceremonia, la ícono de la música pop, Lady Gaga, hizo una presentación teatral del himno nacional. El cantante de música country Garth Brooks cantó “Amazing Grace” y Jennifer López cantó un popurrí de “This Land is your Land” y “America the Beautiful”, intercalando estrofas del Juramento a la Bandera en español.