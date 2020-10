Poeta estadounidense Louise Gluck gana el Nobel de Literatura 2020

La poeta estadounidense Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura 2020 por "su inconfundible voz poética que con austera belleza vuelve universal la existencia individual", dijo el jueves la Academia Sueca.

Gluck recibió de manos del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la Medalla Nacional de Humanidades 2015. La poeta nació en Nueva York en 1943 y ha publicado doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía.

"Todos se caracterizan por la búsqueda de claridad. La infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos, es una temática que ha seguido siendo central para ella", indicó la Academia en un comunicado.

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C