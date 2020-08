Nueva York rechaza undécima petición de libertad condicional al asesino de John Lennon

NUEVA YORK - - El hombre que interrumpió la vida y la música de la superestrella del rock John Lennon con una ráfaga de balas, hace casi 40 años, perdió su undécimo intento de ser liberado de una sentencia que podría mantenerlo tras las rejas por el resto de su vida, dijo el miércoles un portavoz del sistema penitenciario de Nueva York.

Una junta de libertad condicional denegó una solicitud de liberación de Mark David Chapman, quien debe esperar dos años más antes de volver a ser elegible, dijo el portavoz del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado.

El fundamento de la decisión de los miembros del panel de la Junta de Libertad Condicional que entrevistaron a Chapman el 19 de agosto en la Instalación Correccional de Wende cerca de Buffalo no se reveló de inmediato.

Chapman, de 65 años, quien dijo anteriormente que hace mucho tiempo dejó de ser el joven con problemas que disparó contra una de las personas más famosas del mundo para ganar notoriedad, está cumpliendo 20 años a cadena perpetua tras declararse culpable de asesinato en segundo grado.

Archivo - Una fotografía policial de Mark David Chapman, quien disparó y mató a John Lennon, en el 25 aniversario de la muerte de Lennon en el Departamento de Policía de Nueva York el 8 de diciembre de 2005.

La forma en que fue asesinado Lennon, un fundador de los Beatles que también tuvo éxitos como solista con "Imagine" y "(Just Like) Starting Over", sorprendió al mundo de la música, a la ciudad de Nueva York, el hogar adoptivo del músico nacido en Gran Bretaña y una generación que creció con la "Beatlemanía".

A los 40, Lennon acababa de salir de una pausa musical con el lanzamiento de su álbum "Double Fantasy" cuando fue a una sesión de grabación nocturna el 8 de diciembre de 1980. Cuando regresó a su casa en el Upper West Side de Manhattan, Chapman estaba esperándolo y le disparó cuatro veces frente a su esposa Yoko Ono.

Desde el 2000, el primer año que Chapman fue elegible para la libertad condicional, Ono, de 87 años, se ha opuesto firmemente a su liberación. Su abogado, Jonas Herbsman, dijo que presentó comentarios a la junta de libertad condicional, que él solo diría que son "consistentes con las cartas anteriores".

En su anterior entrevista de libertad condicional en agosto de 2018, Chapman dijo que era un hombre cambiado y un cristiano religioso que daría la bienvenida a la libertad a pesar de que dijo que no la merecía.

Un Chapman arrepentido, cuya foto de prisión de 2018 muestra a un hombre más delgado que el regordete de 25 años que apretó el gatillo, recordó haber estado en un "tira y afloja" consigo mismo por lo que estaba a punto de hacer antes de ceder a la idea de matar. por la fama.

“Estaba demasiado adentro”, dijo en una transcripción de la audiencia.

Chapman ha trabajado como portero y reparador de sillas de ruedas en el hospital de la prisión y ocasionalmente ha sido visitado por su esposa, con quien se casó unos 18 meses antes del asesinato. (Reporte de Peter Szekely en Nueva York; Editado por David Gregorio)