Muere Phil Spector, célebre productor de rock convicto de asesinato

El legendario productor de música rock Phil Spector, creador de un revolucionario cambio de sonidos en la década de 1960, falleció a los 81 años a consecuencia de COVID-19 en California, donde cumplía una condena por asesinato.

Spector produjo 20 de los primeros 40 hits musicales entre 1961 y 1965, y trabajó con los Beatles en el álbum "Let It Be", así como otros grupos y solistas como Leonard Cohen, los Righteous Brothers y Tina Turner.

Según informes de la prensa, Spector fue diagnosticado hace cuatro semanas con COVID-19 y transferido a un hospital, donde falleció el sábado.

El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California dijo en un breve comunicado que Spector murió de causas naturales en un hospital y que la causa oficial de su muerte será determinada por el médico forense de la Oficina del Alguacil del Condado de San Joaquín.

Spector cumplía una sentencia de 19 años a cadena perpetua por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003.

Clarkson, de 40 años, pereció de un balazo en la boca disparado por el arma de Spector en la antesala de su residencia en las afueras de Los Ángeles. Ambos se habían conocido horas antes en un club nocturno de Hollywood.

El productor fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en un segundo juicio, después que el primero no logró un veredicto unánime.

El caso acaparó el interés internacional porque Spector era conocido como un pionero de la música rock y fue elevado al Salón de la Fama del Rock en 1989.