Pierde batalla contra el cáncer el protagonista de "Pantera Negra" a los 43 años

El protagonista de la película "Pantera Negra" y primer superhéroe negro que consiguió su propio filme independiente en Marvel, Chadwick Boseman, murió de cáncer de colon. Tenía 43 años.

Boseman, cuya enfermedad le diagnosticaron por primera vez en el 2016, continuaba trabajando esencialemente en películas de Hollywood, pese a que fue sometido a múltiples operaciones y quimioterapias, informó su familia en comunicado el viernes.

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", añadió la familia. "Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo eso". El comunicado agregó que el actor "murió en su casa, con su esposa y junto a su familia".

Con "Pantera Negra", de 2018, batió récords. La película, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Óscar en la categoría de mejor película, y recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

En entrevista con La Voz de América, en noviembre de 2019, Boseman dijo que Hollywood no era el culpable de los tiroteos en EE.UU. y comparó su personaje de "Pantera Negra" con el protagónico de la película “21 Bridges”, estrenado por aquellos días, en la que encarnó a un detective de policía en un filme que mezcló la acción y el suspenso con una gran dosis de violencia.

Chadwick Boseman posa entre bastidoresen el American Music Awards 2019, noviembre, Los Ángeles, California.

“La diferencia es que sus habilidades son diferentes, ahora es un ser humano normal que tiene un arma para enfrentarse a las adversidades, mientras que un superhéroe puede llegar a hacer cosas que un ser humano no podría”, dijo a la VOA.

Al inicio de su carrera, Boseman interpretó a los íconos negros Jackie Robinson, en "42", y James Brown, en "Get on Up".

Natural de Carolina del Sur, durante su vida se posicionó muy a favor de la diversidad en la industria del cine. En la conversación con la VOA en 2019 dijo que existe en Hollywood mucha más conciencia sobre este tema. “Creo que estamos en un momento en el que las personas intentan ser más conscientes de cómo interpretan los roles y ahora hay mucha más diversidad que hace 10 años”, dijo entonces.

Su padecimiento no había sido informado previamente. En la entrevista de noviembre había dicho con la VOA: “Quiero pasar tiempo con mi familia y no quiero pensar en eso en absoluto”, aludiendo a la siguiente película de "Pantera Negra" que preparaba entonces finalizó.

Conmoción por la muerte de Boseman

La noticia de la muerte de Boseman impactó en Hollywood y alrededor del mundo.

"El verdadero poder de @chadwickboseman era más grande que cualquier cosa que hayamos visto en la pantalla", escribió en su cuenta de Twitter el candidato presidencial demócrata, Joe Biden. "Desde la Pantera Negra hasta Jackie Robinson, inspiró a generaciones y les mostró que pueden ser lo que quieran, incluso superhéroes".

Su coprotagonista Mark Ruffalo le escribió en un tuit: "Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza sólo estaba empezando. El Señor te ama. Descansa en el poder, Rey".

La organización de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos, NAAP, elogió a Boseman por "mostrarnos cómo conquistar la adversidad con gracia" y "caminar como un Rey, sin perder el toque común".

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Su legado vivirá para siempre. Descansa en paz", escribió Marvel en su cuenta oficial de Twitter.

El expresidente estadounidense Barack Obama escribió en su cuenta en Twitter junto a una foto con el fallecido actor: "Chadwick llegó a la Casa Blanca para trabajar con niños cuando interpretaba a Jackie Robinson. Se notaba enseguida que estaba bendecido. Ser joven, talentoso y negro; para usar ese poder para darles héroes a quienes admirar; hacerlo todo mientras sufría, qué utilidad tenían sus años".

Boseman es el hijo de una enfermera y un empresario de la industria de la tapicería y tenía raíces en Sierra Leona, en África occidental. La revista Time lo incluyó entre las 10 mejores actuaciones de 2014 por su participación en "Get on Up".

En sus últimas apariciones públicas y en redes sociales se le había visto notablemente delgado.

"Nunca sabemos lo que la gente está soportando", escribió en Twitter Bernice King, hija del difunto líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. "Humanos (...) somos maravillas. Gracias, Chadwick, por regalarnos tu grandeza en medio de una dolorosa lucha".