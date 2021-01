Muere Cicely Tyson, pionera actriz afroestadounidense

NUEVA YORK - EE.UU. - Cicely Tyson, la pionera actriz afroestadounidense que ganó una nominación al Oscar por su papel de esposa de un agricultor en "Sounder", un premio Tony en 2013 a los 88 años y tocó los corazones de los televidentes en "La autobiografía de la señorita Jane Pittman", murió el jueves. a los 96 años.

La muerte de Tyson fue anunciada por su agente Larry Thompson, quien no proporcionó de inmediato detalles adicionales.

"Con gran pesar, la familia de la señorita Cicely Tyson anuncia su transición pacífica esta tarde. En este momento, por favor permitan a la familia su privacidad", según un comunicado emitido a través de Thompson.

Tyson, que comenzó como modelo en su juventud, inició su carrera en la pantalla con papeles pequeños, pero ganó fama a principios de la década de 1970 cuando las mujeres afroestadounidenses finalmente comenzaban a obtener papeles protagónicos.

Las actrices Cecily Tyson, izq., y Leslie Uggams, posan en los premios Emmy de 2007, en el auditorio Shrine de Los Angeles.

Las memorias de Tyson, "Just As I Am", se publicaron esta semana.

"Soy muy selectiva ya que he sido toda mi carrera sobre lo que hago. Desafortunadamente, no soy el tipo de persona que trabaja solo por dinero. Tiene que tener algo de sustancia real para que yo lo haga", dijo a la agencia The Associated Press en 2013.

Además de su nominación al Oscar, ganó dos premios Emmy por interpretar a una exesclava de 110 años en el drama televisivo de 1974 "La autobiografía de la señorita Jane Pittman".

Una nueva generación de cinéfilos la vio en el éxito de 2011 "The Help".

En 2018, recibió un Oscar honorario en los premios anuales del Gobernador. "Esta es la culminación de todos esos años de ricos y pobres", dijo Tyson.

Fue también una de las ganadoras de la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, el honor civil más alto de la nación. En la ceremonia, el presidente Barack Obama dijo: "Las convicciones y la gracia de Cicely nos han ayudado a ver la dignidad de cada uno de los hermosos recuerdos de la familia estadounidense".

"Sounder", basada en la novela de William H. Hunter, fue la película que confirmó su estrellato en 1972. Tyson fue elegida como la esposa amorosa de un agricultor (Paul Winfield) en la era de la Depresión, que es llevado a la cárcel por robar una pieza de carne para su familia. Ella se ve obligada a cuidar a sus hijos y atender los cultivos.

En una entrevista en el canal de cable Turner Classic Movies, recordó que le habían pedido que hiciera una prueba para un papel más pequeño en la película y dijo que quería interpretar a la madre, Rebecca. Le dijeron: "Eres demasiado joven, eres demasiado bonita, eres demasiado sexy, eres demasiado esto, eres demasiado eso, y yo dije: 'Soy actriz'".

En 2013, a la edad de 88 años, Tyson ganó el Tony a la mejor actriz principal en una obra de teatro para la reposición de "The Trip to Bountiful" de Horton Foote. Era la primera vez que la actriz volvía a Broadway en tres décadas.

En el drama televisivo de 1974 "La autobiografía de la señorita Jane Pittman", basada en una novela de Ernest J. Gaines, se ve a Tyson envejeciendo de una mujer joven en esclavitud a una persona de 110 años que hizo campaña por el movimiento de derechos civiles en 1960.

En el clímax conmovedor, camina laboriosamente hasta una fuente de agua "sólo para blancos" y toma un trago mientras policías blancos la miran.

"Es importante que vean y escuchen la historia desde el punto de vista de la señorita Jane", dijo Tyson a The New York Times. "Y creo que estarán más dispuestos a aceptarlo de ella que de alguien más joven".

"Pittman" ganó varios premios Emmy, incluidos dos honores para Tyson, como mejor actriz principal en un drama y mejor actriz en un especial.

“La gente me pregunta qué prefiero hacer: cine, teatro, televisión. Yo digo: 'Hubiera hecho' Jane Pittman 'en el sótano o en una tienda'. Es el rol lo que determina a dónde voy ", dijo a la Associated Press.

Con información de AP