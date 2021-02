Maren Morris y Chris Stapleton lideran nominaciones a premios ACM

Maren Morris y Chris Stapleton son los principales nominados para los Premios de la Academia de Música Country, ACM, pero solamente Stapleton se unió a los candidatos para el premio mejor de artista del año.

La academia anunció el viernes que Morris y Stapleton tenían seis nominaciones antes de la entrega de premios del 18 de abril, que se transmitirá por CBS desde Nashville, Tennessee.

Las mujeres quedaron fuera de la categoría principal después de que Carrie Underwood y Thomas Rhett empataron como artista del año el año pasado, la primera vez en un empate y la primera vez que una mujer gana la categoría desde Taylor Swift en 2012.

También nominados como artistas del año están Rhett, Luke Bryan, Eric Church y Luke Combs.

Este año, el éxito pop crossover de Morris, "The Bones", fue nominado como sencillo del año y le valió dos nominaciones como compositora y artista para la canción del año.

También fue nominada a artista femenina del año, que ganó el año pasado, y video musical del año por "Better Than We Found It". Tuvo otra nominación por la colaboración estelar de The Highwomen en el grupo del año.

Stapleton, quien lanzó su cuarto álbum de estudio en solitario el año pasado, "Starting Over", fue nominado dos veces como artista y productor por álbum del año, así como dos veces por ser el compositor-artista de la canción principal de la canción del año. También tiene una nominación a artista masculino del año.

El artista country Morgan Wallen, quien ganó el premio al nuevo artista masculino del año el año pasado, fue declarado inelegible por los ACM después de que fue captado por la cámara usando un insulto racial a principios de este año. Su disco más reciente, "Dangerous: The Double Album", ha estado seis semanas en la cima de la lista Billboard 200 de todos los géneros, a pesar de haber sido eliminado de las estaciones de radio y de algunas listas de reproducción en streaming.

El álbum no fue elegible para el premio al álbum del año porque salió en 2021, pero Wallen probablemente habría sido un fuerte contendiente para el artista masculino del año y sencillos como "7 Summers" y "More Than My Hometown" habrían calificado para otros premios.

Miranda Lambert, quien ya es la artista más nominada en la historia de ACM, estiró su racha con cinco nominaciones. La canción de Lambert "Bluebird" le valió cuatro nominaciones en total como escritora y artista en canción, sencillo y video del año. Lambert está nominada como artista femenina del año, categoría que ha ganado nueve veces.