"Mank" lidera con 6 la lista de nominados a Globo de Oro

“Mank”, la visión de David Fincher de un pasado Hollywood, encabezó el miércoles la lista de nominados a los Globos de Oro con seis menciones, y le dio a Netflix el dominio general en un año sacudido por la pandemia.

La película sobre el coguionista de “Citizen Kane” (“El ciudadano Kane”) Herman Mankiewicz fue nominada a mejor película de drama; mejor actor, para Gary Oldman; mejor director, para Fincher; mejor actriz de reparto, para Amanda Seyfried; mejor música original, y mejor guion para Jack Fincher, el padre del director que escribió la película antes de morir en 2003.

Esta es la lista de algunos de los nominados:

Mejor película dramática: El Padre (The Father), Mank, Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7), Una joven prometedora (Promising Young Woman).

Mejor película, musical o comedia: Borat, siguiente película documental (Borat Subsequent Moviefilm), Hamilton, Música (Music), Palm Springs, The Prom.

Mejor película en idioma extranjero: Another Round, La llorona, La vida por delante, Minari, Two of Us.

Mejor actriz en una película dramática: Frances McDormand, Nomadland; Viola Davis, El fondo negro de Ma Rainey (Ma Rainey's Black Bottom); Carey Mulligan, Una joven prometedora (Promising Young Woman); Vanessa Kirby, (Fragmentos de una mujer (Pieces of a Woman); Andra Day, The United States vs. Billie Holiday.

Mejor actor en una película dramática: Riz Ahmed, El sonido del metal (Sound of Metal); Chadwick Boseman, El fondo negro de Ma Rainey (Ma Rainey's Black Bottom); Anthony Hopkins, El padre (The Father); Gary Oldman, Mank; Tahar Rahim, The Mauritanian.

Entrega de los Globos de Oro se posterga a febrero de 2021 por coronavirus La Asociación de Prensa Extranjera anunciará en las próximas semanas la nueva fecha para las nominaciones y los criterios de elegibilidad.

Mejor comedia o serie de televisión musical: Schitt’s Creek, Ted Lasso, The Great, The Flight Attendant, Emily en París (Emily in Paris).

Mejor serie dramática de televisión: The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark y Ratched.

Mejor miniserie o película para televisión: Gente normal (Normal People), The Queen's Gambit (El Gambito de la Reina), El Magrove (Small Axe), The Undoing y Unorthodox.

Mejor director: Chloé Zhao, Nomadland; Regina King, Una noche en Miami; David Fincher, Mank; Aaron Sorkin, El juicio de los 7 de Chicago; Emerald Fennell, Joven prometedora.

Mejor canción original: Fight for You, Judas y el Mesías Negro (Judas and the Black Messiah), Hear My Voice, El juicio de los 7 de Chicago; Io Sì (Seen), The Life Ahead, Speak Now, Una noche en Miami (One Night In Miami), Tigress & Tweed, The United States vs. Billie Holiday.

Mejor banda sonora original en una película: Alexandre Desplat, The Midnight Sky; Ludwig Goransson, Tenet; James Newton Howard, Noticias del gran mundo (News of the World); Trent Reznor, Atticus Ross, Mank; Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Soul.

Película de animación: Onward, Los Croods: una nueva era, Sobre la Luna, Soul, Wolfwalkers.

Mejor guión de una película: Emerald Fennell, Joven prometedora; Jack Fincher, Mank; Aaron Sorkin, El juicio de los 7 de Chicago; Florian Zeller, Christopher Hampton, El Padre; Chloe Zhao, Nomadland.

Mejor actor de reparto en una película: Leslie Odom Jr., Una noche en Miami; Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago; Daniel Kaluuya, Judas y el Mesías Negro; Bill Murray, On the Rocks; Jared Leto, Pequeños secretos (The Little Things).

Mejor actriz de reparto en una película: Amanda Seyfried, Mank; Olivia Colman, El padre; Glenn Close, Hillbilly Elegy; Helena Zengel, Noticias del gran mundo; Jodie Foster, The Mauritanian.