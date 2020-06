Libros sobre discriminación racial se agotan a medida que crecen las protestas en EEUU

LOS ANGELES, EE.UU. - De 'White Fragility' a 'The New Jim Crow', la literatura sobre la historia de la discriminación racial en Estados Unidos se está agotando a medida que los estadounidenses buscan educarse mientras crecen las protestas por la muerte de personas negras desarmadas.

Luego que la muerte de George Floyd, presuntamente estrangulado con la rodilla por un oficial de policía blanco de Mineápolis, desatara más de una semana de protestas en distintos estados del país, los estadounidenses están recurriendo a libros, películas y programas de televisión que dan cuenta de décadas de discriminación.

George Floyd: La protesta a través de arte Algunos protestan con palabras y actos simbólicos; otros muestran su desacuerdo a través arte. Estas imágenes en las calles de Estados Unidos rinden homenaje al afroestadounidense George Floyd, quien murió mientras estaba en custodia de la policía. Su muerte ha desatado fuertes manifestaciones contra la violencia policial y el racismo en este país.

Libros de no ficción sobre la experiencia negra encabezan la lista de los más vendidos en Amazon.com, incluidos libros para niños como 'We’re Different, We’re the Same', de la serie de Plaza Sésamo. Muchos títulos se agotaron y ediciones usadas alcanzan precios de hasta 50 dólares por unidad.

En la página web de Barnes & Noble, ocho de los diez más vendidos eran libros ya publicados, entre ellos 'Between the World and Me', de Ta-Nehisi Coates, y 'So You Want to TalkAbout Race', de Ijeoma Oluo.

“Esto no sucede todos los días (...). Los número 1 y 2 más vendidos en @amazon en este momento son dos libros que desafían el racismo. Estos son ustedes”, dijo Ibram X. Kendi, autor de 'How To Be an Anti-Racist', esta semana en Twitter.