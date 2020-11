La serie ‘Héroes of Lucha Libre’ debuta en plataforma virtual

SAN FRANCISCO - La nueva serie Héroes of Lucha Libre llega a Crackle Plus, y se estrenará en Estados Unidos el miércoles 25 de noviembre, bajo un guión original de 11 capítulos protagonizados por los luchadores profesionales Rey Mysterio Jr., Mil Máscaras, Tinieblas Jr, Alushe, Dragon Lee y Blue Demon; todos con una amplia trayectoria internacional e íconos del deporte en México.

La serie dirigida por Alfredo Widman (The Red Thread) posee elementos de superhéroes que la distinguen de otro contenido de su género, según el director.

Héroes of Lucha Libre fue producida y creada por Joaquín Vodanovich junto con Alejandro Ortíz, quien dice que creció viendo y amando la práctica de la Lucha Libre; de ahí que ahora la serie es una realidad.

Vodanovich contó que la Lucha Libre, no solo es un deporte sino una tradición para los mexicanos, “ha sido parte de nuestra cultura por más de 100 años y queremos honrar esa herencia como se merece. Y creemos que Crackle es el mejor socio para hacerlo”, dijo el productor.

Crackle Plus agregó Héroes of Lucha Libre a su programación original y exclusiva junto con títulos que incluyen Lennox Lewis: The Untold Story, Robert the Bruce, Corporate Animals, Blue Iguana, Spides, Road to Race Day, Cleanin’ Up the Town: Remembering Ghostbusters, On Point, Anything is Possible – The Serge Ibaka Story, The Clearing, y Going From Broke, la cual fue recientemente programada para una segunda temporada.

“Estamos orgullosos de agregar Héroes of Lucha Libre a la creciente lista de series originales de Crackle”, dijo Philippe Guelton, presidente de la compañia. “Este espectáculo, apto para toda la familia, destaca las emocionantes e históricas tradiciones culturales del deporte y sus famosos luchadores”.

Las redes Crackle linear y VOD están disponibles en EE. UU. y para el fin de año se podrá tener acceso a ellas en hasta 27 dispositivos y servicios incluyendo Amazon FireTV, RokuTV, Apple TV, Smart TVs (Samsung, LG, Vizio), consolas para juegos (PS4 y XBoxOne), Plex, iOS y dispositivos móvil Android y en computadoras de escritorio en Crackle.com.