La muerte de Maradona podría desatar batalla familiar por su fortuna

BUENOS AIRES, ARGENTINA - La tormentosa vida privada de Diego Maradona, con sus enredadas relaciones y demandas de paternidad, sugieren que la distribución de su herencia será una tarea compleja para los abogados que se preparan para una serie de reclamos de niños, de los que reconoció como suyos y aquellos que no reconoció.

"Habrá una gran pelea. No dejó testamento”, según una fuente cercana a la familia que rehusó ser identificada.

Maradona hizo y derrochó millones durante los años en la cúspide de su fama en Barcelona, Nápoles y Argentina, y también hizo algunas inversiones inteligentes. Algunos reportes que circulan desde su muerte estiman su fortuna en unos 90 millones de dólares.

Auge y caída de Diego Maradona: Cannes Auge y caída de Diego Maradona: Cannes

Enfadado por una disputa con su hija, Giannina, el año pasado, amenazó con donar toda su fortuna, incluyendo propiedades, carros de lujo y contratos de patrocinios, a organizaciones de caridad.

“Voy a regalarlo todo”

"Yo sé que ahora, al envejecer, la gente está más preocupada sobre lo que dejas atrás que sobre lo que estás haciendo”, se le citó en esos momentos.

"Y yo les digo que no voy a dejarles nada, que voy a regalarlo todo. Todo lo que tengo en mi vida, voy a regalarlo”, dijo.

Bajo la legislación argentina, sin embargo, la gente solo puede donar una quinta parte de sus activos. Por lo menos dos terceras partes deben ser dejados a la esposa o hijos del difunto.

Gianinna, de 31 años, desató una polémica al acusar a los acompañantes de la figura internacional de no cuidarlo debidamente, lo cual pareciera ser un tema recurrente en su relación.

Padre e hija se habían reconciliado para su cumpleaños 60 en octubre, con Gianinna elogiándolo en una serie de afectuosos mensajes publicados en las redes sociales con su hermana Dalma.

"Él es mi gran ejemplo de todo lo que se debe hacer y las cosas que no deben hacerse. Lo he admirado, ayer, hoy y siempre. Él me enseñó a perdonar, a perdonarme”, escribió Gianinna.

Lazos complejos

Claudia Villafane fue el amor de juventud de Maradona desde los 15 años. Fue su única esposa y se divorciaron en el 2003.

Sus dos hijas, Dalma, de 33 años y Gianinna, de 31, fueron los únicos hijos que él reconoció durante muchos años.

Pero habían otros, generando el chiste de que Maradona había procreado su propio equipo de fútbol. Esto amenaza la tarea de distribuir su herencia una labor complicada para su abogado Matías Morla.

Capriles critica a Maradona por apoyar a Maduro Capriles critica a Maradona por apoyar a Maduro

El ícono del fútbol había sido obligado a reconocer otros tres niños a lo largo de los años, incluyendo a Diego Junior, nacido pocos meses antes que Dalma.

Concebido con la cantante italiana Cristiana Sinagra, y nacido en 1986, meses antes que él dirigiera como capitán a su selección hacia la gloria en la Copa Mundial de México, le tomó a Maradona 29 años reconocer su paternidad. Enfermo con el COVID-19, Diego Junior no pudo viajar de Italia al funeral de su padre.

En el 2008, la leyenda del fútbol reconoció a Jana, nacida en 1986 de Valeria Sabalain, la exnovia a la que Maradona fue más cercano durante los últimos meses de su vida.

Otro hijo, Diego Ojeda, nació en 2013 de su relación con su exnovia Verónica Ojeda.

Otros reclamos

Pero otros han presentado reclamos de paternidad contra Maradona, incluyendo por lo menos tres en Cuba donde Maradona pasó años en un programa de rehabilitación por drogas, según su abogado.

Maradona tiene tres hijos en Cuba y viajará para reconocerlos Maradona tiene tres hijos en Cuba y viajará para reconocerlos

Pleitos entre Maradona y sus exparejas y sus hijos fueron un tema recurrente de su vida y han sido ampliamente publicadas en las redes sociales y los canales de televisión de Argentina.

Sus hijas mayores y la madre de éstas fueron las que parecieron estar en control de los arreglos funerales el jueves.

Sin embargo, el ganador de la Copa del Mundo estaba en una disputa legal con su exesposa por la propiedad de cientos de artículos memorables de su carrera.