Kaepernick ofrece ayuda legal a quien participe en las protestas raciales

WASHINGTON - El exfutbolista de los San Francisco 49ers Colin Kapernick, que alcanzó fama mundial por arrodillarse durante el himno nacional en protesta por la violencia policial contra los afroamericanos, se ha ofrecido a ayudar con los gastos legales de quienes sean detenidos en las manifestaciones que exigen justicia por la muerte de George Floyd.

"En la lucha por la libertad siempre hay represalias. Debemos proteger a nuestros Guerreros de la Libertad. Hemos puesto en marcha una iniciativa para ayudar con la representación legal de los Guerreros de la Libertad en Minneapolis, pagado por [la organización] Know Your Rights", anunció el ex mariscal de campo vía Twitter.

En ese mismo mensaje, Kapernick incluye un enlace en el que hacer donaciones para ayudar a sufragar esta iniciativa.

De esta manera, el exdeportista, que no ha logrado encontrar equipo desde que hincó la rodilla en el suelo, quiere apoyar a quienes protestan estos días por la muerte a manos de la policía de George Floyd, el pasado lunes.

Floyd, un ciudadano afroamericano residente en Minneapolis, falleció después de que, precisamente, un agente le hincará la rodilla en el cuello al arrestarle por asemejarse a un sospechoso que había pagado en un comercio con un billete de 20 dólares falso.

El incidente fue grabado por un transeúnte que compartió las imágenes en redes sociales, provocando la indignación de miles de ciudadanos que en los últimos días han tomado las calles de numerosas ciudades de EE.UU. para expresar su descontento y exigir justicia.