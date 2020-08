“La industria de la moda se ha reinventado durante la pandemia”, modelo Mariana Zaragoza

MIAMI, EE.UU. - La historia de cómo Mariana Zaragoza entró al mundo del modelaje es muy parecida a la de muchas otras grandes exponentes de esta industria. Un cazatalentos la descubrió cuando tenía 14 años generando en ella la curiosidad por entrar a un mundo lleno de glamur, moda y pasarelas.

Desde entonces, la carrera de esta mexicana nacida en Guadalajara en el año 2000, la ha llevado a recorrer las pasarelas más importantes de la moda en ciudades como Milán, Nueva York, Londres y París, así como a modelar marcas como Vera Wang, Diesel, Marc Jacobs, y posar para las portadas de revistas como Elle México, Vogue, Bazaar y Noir, por mencionar algunas.

Pero desde que se declaró la pandemia del coronavirus las actividades de Mariana se han parado de golpe, lo que ha obligado que no solo ella se adapte a las nuevas circunstancias, sino la industria entera.

“Esta industria creo que se ha reinventado totalmente durante la pandemia, al principio pues obviamente no podía haber ningún contacto con nadie y todos los trabajos que hacemos alrededor de la industria de la moda llevan muchísimo trabajo en equipo, de muchas personas, desde maquillistas, estilistas, peinadores, modelos, diseñadores, fotógrafos, y que de pronto te digan que ya no puede haber equipos pero tienen que seguir existiendo estas producciones porque las marcas tienen que seguir sacando su ropa, tienen que seguir vendiendo, hizo que cambiara totalmente la perspectiva de cómo hacerlo”, dice Zaragoza a la Voz de América.

Mariana asegura que ella misma, con la ayuda de su familia, comenzó a realizar algunas producciones.

“De repente me llegaban cajas a mí con ropa y mi mamá me tenía que tomar las fotos. Y entonces hubo un gran cambio de cómo hacíamos las cosas, yo me tenía que maquillar. Yo me tenía que peinar. Yo tuve que aprender a hacer cosas que la verdad yo no hacía. Yo era la modelo y ya. Y ahora debo ser modelo, estilista, productora, etc. Y aprendí muchísimo, pero de cualquier manera no es lo mismo, no es lo que yo estoy acostumbrada a hacer, ni es que yo sea mejor haciéndolo”, reconoce la modelo.

Sin embargo, también reconoce que la industria cambiará drásticamente, desde las pasarelas de moda, las producciones fotográficas y obviamente, las ventas.

“Muchas de las marcas desgraciadamente no van a poder seguir, van a tener que buscar otra manera. Otras marcas ya ni siquiera van a existir, ya muchas marcas dejaron de existir y las marcas con un poquito más de poder adquisitivo se podría decir que son las que están pudiendo hacer ahora más desfiles o producciones un poco más grandes, pero aun así son muy pequeñas a comparación de lo que estábamos acostumbrados a ver antes”, reflexiona la súper modelo.

Por ahora, la meta de Mariana es seguir avanzando en su carrera como modelo, pero también está pensando en incursionar en la actuación, y para ello, tiene planes concretos.

“Justo estoy por entrar también a una escuela de actuación en Nueva York porque es una vertiente que me gustaría tomar, yo creo fielmente que no es nada más decir hoy quiero ser actriz y me paro y ya sé actuar, porque no es así es la cosa. Entonces ahorita voy a aprovechar que las cosas van a estar un poco más lentas para empezar a tomar clases ya más profesionales”, dijo a la VOA.

Por último, la joven súper modelo hace un llamado para que en Latinoamérica haya un mayor interés por apoyar la industria de la moda, ya que esta podría generar muchos empleos.

“Creo que es una cuestión de que no sólo la gente sino el gobierno y todos en general nos tomemos esta industria como lo que es, una industria que puede generar muchos trabajos, una industria que puede generar mucho dinero si se trata como es, no como un juego. Tenemos grandes diseñadores grandes, modelos, grandes fotógrafos, grandes estilistas que, gracias a Dios, hoy en día ya se están atreviendo a salir a viajar a hacer cosas más…y lo están haciendo, que está padrísimo”, concluyó Zaragoza.

(Adaptación: Herbert Zepeda.)