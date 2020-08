Libro de gobernador Cuomo sobre respuesta al Covid se publicará en octubre

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha seguidores en toda la nación a través de su manejo de la pandemia de coronavirus, está escribiendo un libro que repasa sus experiencias e incluye consejos de liderazgo y una mirada cercana a su relación con la administración del presidente Donald Trump. '

La editorial Crown anunció el martes que el libro de Cuomo "American Crisis", se publicará el 13 de octubre, tres semanas antes del día de las elecciones, cuando se espera que Trump se enfrente al presunto nominado demócrata Joe Biden.

La noticia llega el día después de que Cuomo se dirigiera a la Convención Nacional Demócrata y calificara la propagación del virus como una metáfora de un país debilitado por la división'. El estado de Nueva York tiene una de las tasas de infección más bajas de EE.UU., un contraste positivo con la situación meses antes en la primavera, cuando tuvo una de las más altas.

"En su primera persona, Andrew Cuomo narra en 'American Crisis' el ingenio y el sacrificio que se requiere de tantos para luchar contra la pandemia", según Crown, "compartiendo sus reflexiones personales y la toma de decisiones que dieron forma a su política, y ofrece su franca contabilidad y evaluación de sus interacciones con el gobierno federal y la Casa Blanca, así como con otros funcionarios políticos y de salud estatales y locales".

Cuomo había dicho el mes pasado que estaba pensando en un libro, comentando durante una entrevista de radio en WAMC que quería documentar la "experiencia completa, porque si no aprendemos de esto, entonces realmente agravará toda la crisis que por la que hemos pasado".

En un extracto de "American Crisis" que Crown compartió con The Associated Press, Cuomo enfatizó la importancia de enfrentar el miedo.

"Las preguntas son qué haces con el miedo y si sucumbirías a él", escribió. "No permitiría que el miedo me controlara. El miedo mantuvo mi adrenalina alta y eso fue positivo. Pero no permitiría que el miedo fuera negativo, y no lo propagaría. El miedo también es un virus".

Los términos financieros de "American Crisis" no fueron revelados. Cuomo estuvo representado por el abogado de Washington Robert Barnett, cuyos otros clientes incluyen al expresidente Barack Obama y al expresidente George W. Bush. Cuomo también es autor de "Todas las cosas posibles: reveses y éxito en la política y la vida", que se publicó en 2014.

Cuomo, que actualmente cumple su tercer mandato, ha sido elogiado por sus conferencias de prensa francas y directas, y durante un tiempo incluso fue mencionado como un posible candidato presidencial. Su estilo se ha diferenciado notablemente del enfoque más errático del presidente Trump, un republicano con quien se ha enfrentado a menudo.

Cuomo ha dicho que Trump "niega" la gravedad de la pandemia y lo ha culpado por ignorar los consejos de los científicos. Trump ha culpado a la "mala gestión" de Cuomo de las decenas de miles de muertes por COVID-19 en Nueva York.

Cuomo ha recibido algunas de sus críticas más fuertes por las miles de muertes relacionadas con el virus en los hogares de ancianos de Nueva York. Una investigación reciente de AP descubrió que el número de muertes de pacientes en hogares de ancianos en el estado, que ya se encuentra entre los más altos del país, podría ser significativamente mayor de lo que se informó. A diferencia de cualquier otro estado con brotes importantes, solo Nueva York dice explícitamente que cuenta solo los residentes que murieron en la propiedad de un asilo de ancianos y no los que fueron transportados a hospitales y murieron allí.

Hasta ahora, la administración Cuomo se ha negado a revelar el número. El gobernador ha dicho que las críticas a las muertes en hogares de ancianos tienen motivaciones políticas.