Globos de Oro se entregan en medio de la pandemia y la polémica

Los premios Globo de Oro a lo mejor de la cinematografía mundial se entregan este domingo en medio de una polémica por la falta de diversidad en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que otorga los galardones, y presuntas influencias a sus 87 miembros.

Ambas acusaciones han salido a flote en los últimos días en extensos artículos de Los Angeles Times y The New York Times, que han obligado a la HFPA a defenderse.



El espectáculo, pospuesto dos meses de su posición habitual a principios de enero, tendrá poco de lo que hace de los Globos uno de los eventos más espumosos y ostentosos del año. Debido a la pandemia, no habrá desfile de estrellas por la alfombra roja fuera del Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Sus anfitrionas, Tina Fey y Amy Poehler, estarán en diferentes lados del país.

ARCHIVO- Tina Fey y Amy Poehler, que presentarán los premios Globo de Oro este 28 de febrero, llegan a la ceremonia del Oscar en el Teatro Dolby de Los Angeles, el 24 de febrero de 2019.

Más que cualquier entrega de premios, los Globos se deleitan en ser un banquete íntimo de estrellas. Cuando el espectáculo comienza a las 8 p.m. EST en NBC, con Poehler en Beverly Hills y Fey en Rainbow Room de Nueva York, las circunstancias pondrán a prueba la transmisión de los Globos como nunca antes.

Los presentadores incluirán a Awkwafina, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig, Tiffany Haddish, Margot Robbie y Angela Bassett. Al menos algunos de ellos estarán presentes en una de las dos ubicaciones. ¡La cobertura previa al espectáculo sigue adelante en E! a partir de las 4 p.m. EST y en NBC a partir de las 7 p.m. EST. La transmisión se transmitirá en el sitio web de NBC con un inicio de sesión de proveedor de televisión, así como en el canal Roku, Hulu con Live TV, YouTube TV, AT&T TV, Sling TV y Fubo TV.

Volviendo a la polémica, si bien la HFPA ha sido conocida durante mucho tiempo como una organización con miembros de calificación cuestionable (la mayoría de sus miembros no escriben para publicaciones conocidas) y son conocidos por ser influenciados por junkets de alto precio, entre los detalles más condenatorios estuvo la revelación de que no hay miembros votantes negros en el grupo.

El hecho solo reforzó las críticas de que la asociación de prensa, que el anfitrión Ricky Gervais el año pasado calificó de "muy, muy racista" en su monólogo de apertura, necesita una revisión. Este año, ninguna de las películas dirigidas por negros más aclamadas - "Ma Rainey's Black Bottom", "One Night in Miami", "Judas and the Black Messiah", "Da 5 Bloods" - fue nominada para el premio a la mejor película de los Globos.

En un comunicado, la HFPA dijo que haría "un plan de acción" para cambiar. "Entendemos que tenemos que traer miembros negros, así como miembros de otros orígenes subrepresentados", dijo el grupo.

Los Globos han persistido debido a su popularidad (el programa se ubica como el tercer programa de premios más visto, después de los Oscar y los Grammy), su rentabilidad (NBC pagó $ 60 millones por los derechos de transmisión en 2018) y porque sirven como importante material de marketing. por películas contendientes y aspirantes al Oscar. Eso puede ser especialmente cierto este año cuando la pandemia ha alterado los ritmos normales de bullicio en una temporada de premios virtual que carece del frenesí habitual.

Los Globos se celebrarán en la fecha original de los Premios de la Academia, que en cambio se llevarán a cabo el 25 de abril.

Las nominaciones

Netflix llega con 42 nominaciones, incluyendo seis nominaciones principales para "Mank" de David Fincher y "The Crown", también superando a los nominados de televisión con seis nominaciones. “El juicio de los 7 de Chicago” de Aaron Sorkin, también de Netflix, también es un peso pesado con cinco nominaciones.

Se espera que Chloe Zhao, la cineasta de "Nomadland" y favorita al Oscar, se convierta en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar el premio a la mejor directora en los Globos y la primera mujer desde que Barbra Streisand ganó por "Yentl" en 1984.

Chadwick Boseman, nominado a mejor actor por su actuación en la adaptación de August Wilson "Ma Rainey's Black Bottom", podría ganar un Globo de Oro póstumo. Se espera que Boseman sea nominado a un Oscar.

El actor británico Sacha Baron Cohen, vestido como su personaje "Borat", en fotografía oficial de archivo.

Y “Borat Subsequent Moviefilm” tiene muchas posibilidades de ser coronada como mejor película, comedia o musical. Con muchos de los principales nominados en la categoría de drama, entre ellos "Mank", "Nomadland", "The Father", "Promising Young Woman" y "The Trial of the Chicago 7", la secuela de Sacha Baron Cohen podría convertirse en una gran ganadora. . Cohen, quien ganó un Globo por su actuación en la primera película de "Borat", está nominado por Borat y por su papel en "El juicio de los 7 de Chicago".

Candidatas a película extranjera

Los nominados a la mejor película en idioma extranjero son: "Otra ronda"; "La Llorona"; "La vida por delante"; "Minari"; y "Nosotros dos."

El director y coguionista de "La Llorona", Jayro Bustamante, verá la ceremonia desde la ciudad de Guatemala junto con su elenco después que celebraron juntos el día de la nominación de la cinta, un hecho histórico porque es la primera nominación para su país Guatemala y para Centroamérica.

‘La Llorona’, película guatemalteca nominada al Globo de Oro Una de las leyendas más antiguas de América Latina fue fusionada con acontecimientos políticos que sacudieron a Guatemala en la década de los ochenta.

La película reinventa una fábula popular como metáfora de la reciente guerra civil de Guatemala. El director dijo a The Associated Press que cuando estaba haciendo "La Llorona", comenzó a recibir mensajes de personas "bien intencionadas" que expresaban su oposición al proyecto porque no mostraba a la sociedad guatemalteca de manera favorable.

“Lo que sí nos ayudó es que buscamos aliados y gracias a esas precauciones, decidimos filmar en la residencia del embajador de Francia para estar en un territorio protegido y filmamos en la embajada de Francia y filmamos en la Universidad de los Jesuitas. Fueron tres instituciones las que nos abrieron las puertas y nos dijeron: 'Aquí puedes expresarte y nosotros te protegeremos' ”, dijo.

El director de "The Life Ahead", Edoardo Ponti, estará mirando desde Los Ángeles, pero todavía está tratando de descubrir cómo su madre y estrella de la película, Sophia Loren, puede verla en vivo mientras está en Europa.

"No podría estar más orgullosa. No podría estar más emocionada. No estoy seguro de que vaya a dormir. Así que si hay una manera de que a las 3:00 de la mañana pueda verlo, estoy seguro de que Absolutamente la estará mirando porque no se va a dormir. Desde luego que no ", dijo Ponti.

Ponti dijo que a pesar de que su madre ha hecho más de 130 películas, no estaban seguros de que la película fuera un éxito ya que su coprotagonista de 12 años, Ibrahima Gueye, nunca había actuado. Ponti ha dirigido a su madre antes, pero saboreó esta experiencia porque eran vulnerables juntos.

El director de "Another Round" de Dinamarca, Thomas Vinterberg, podría estar celebrando con una ronda de bebidas. Habló con AP el viernes 26 de febrero.

"...en la ceremonia estaré en Centropa, que produjo la película y que son famosos por fiestas muy escandalosas. Y tienen sauna y tienen piscina y tienen mucho champagne. Y así, si tenemos la suerte de llegar tan lejos, será una noche húmeda ", bromeó.

El director italiano Filippo Meneghetti está nominado por su drama francés "Two of Us". Dijo que estará mirando con su coguionista de Marsella, Francia.

Jane Fonda, siete veces ganadora del Globo, recibirá el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria. Norman Lear será honrado por su carrera televisiva y aceptará un premio que lleva el nombre de Carol Burnett.

Con información de AP