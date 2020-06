Productora anuncia conciertos desde el automóvil en Estados Unidos

NEW YORK, EE.UU. - La compañía productora de conciertos y eventos artísticos, Live Nation, anunció el lunes que, en el mes de julio, realizará una serie de conciertos presenciales pero bajo el concepto de drive in, es decir, el público situará sus vehículos frente a un escenario para escuchar y ver los conciertos sin bajarse de sus autos.

"Live from the Drive-In", como se ha denominado la gira, estará formado por espectáculos que se llevarán a cabo del 10 al 12 de julio en los estados de Tennessee, Missouri e Indiana.

Según los organizadores, los asistentes al concierto podrán ingresar a los estacionamientos de los anfiteatros, un máximo de cuatro personas por automóvil, y tendrán dos espacios de estacionamiento vacíos entre cada vehículo para que los fanáticos puedan ver y festejar desde sus zonas designadas.

Los conciertos “drive-in”: ¿el futuro de la música? Conciertos autoservicio, espectáculos como los de siempre, pero con una condición: todos los asistentes deben acudir en su vehículo.

Asimismo, invitan a los asistentes a que lleven su propia comida y bebidas, para mantener el distanciamiento social recomendado por las autoridades de salud para evitar contagios.

También, se solicitará que todo el personal del lugar use tapabocas, así como los asistentes al momento de ingresar al lugar, donde se escaneará el boleto sin contacto a través de sus ventanas. Los tapabocas podrán dejarse de usar una vez los asistentes se encuentren en sus áreas designadas y Live Nation no requiere que los aficionados usen guantes.

Tom See, presidente de Live Nation, dijo que la compañía pasó meses trabajando para encontrar una forma segura y agradable de realizar shows en vivo durante la pandemia.

El concepto de los conciertos al aire libre, observados desde los autos de los asistentes, está ganando mucha aceptación en distintos países del mundo. Esta imagen es de un concierto en Hungría.

“Realmente nos hemos asociado con (las) jurisdicciones locales (y) nos hemos reunido con ellos durante meses, solo hablando de cómo podemos proporcionar una experiencia excelente y cómoda a los aficionados con distanciamiento social en cualquiera que sea la fase que están a punto de entrar. Debido a esas relaciones y esa comunicación hemos tenido éxito en obtener esa luz verde ", dijo See en una entrevista con The Associated Press.

Entre los artistas que participarán se encuentran el cantante ganador del Grammy, Brad Paisley, quien encabezará los espectáculos en las tres ciudades, mientras que los artistas del género "country" Darius Rucker y Jon Pardi también actuarán en Nashville. El rapero Nelly actuará en Missouri.