Emmys Diurnos regresan a la televisión en ceremonia con distanciamiento social

LOS ANGELES - Los Premios Emmy Diurnos se saltarán una ceremonia de teatro debido al coronavirus, pero los honores se presentarán en una transmisión de televisión.

La decisión de CBS de emitir los premios el 26 de junio es un punto brillante para los honores diurnos, que habían sido enviados a una presentación en línea en los últimos años a medida que disminuía el interés de los espectadores.

Las nominaciones para la edición 47 de los Emmy Diurnos se anunciarán el jueves en "The Talk" de CBS, con categorías que incluyen las mejores series dramáticas, talk show y programa de juegos.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, con sede en Nueva York, que organiza los premios diurnos, había anunciado previamente que no celebraría la ceremonia tradicional de teatro por motivos de seguridad debido a la pandemia del coronavirus.

Los premios se entregarán en la transmisión de CBS en las principales categorías, con ganadores y "otros invitados especiales que aparecerán desde su casa a la luz de la pandemia de COVID-19", dijeron la red y la academia en un anuncio conjunto.

Los ganadores en otras categorías serán anunciados en Twitter durante la transmisión de dos horas, y se entregarán más premios en una ceremonia de julio, dijo la academia.

CBS está "encantado de volver a recibir los Premios Emmy Diurnos", dijo Jack Sussman, vicepresidente ejecutivo de la red a cargo de especiales y eventos en vivo. La red es el hogar de espectáculos diurnos que incluyen telenovelas "The Young and the Restless" y "The Bold and the Beautiful".