Muppet Show vuelve con Elmo como entrevistador estrella

NUEVA YORK - Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando la estrella de Broadway Ben Platt fue entrevistada por un monstruo. Un monstruo perfectamente agradable, por supuesto. Era Elmo.

Elmo le preguntó a Platt cuál era su música favorita para cantar. Cookie Monster interrumpió para preguntar cuál era la galleta favorita de Platt. "Avena con chispas de chocolate", respondió Platt en un intercambio.

"Buena respuesta", dijo Cookie Monster. "Pero, de nuevo, no existe una ‘cookie’ mala". Después de una interpretación en grupo, estelar, de la canción "C Is for Cookie", Elmo le presentó a su invitado un mantel individual. "Un mantel individual para Ben Platt", comentó Cookie, orgulloso de la rima.

Esta reunión de monstruos peludos y cantante humano es parte de un nuevo programa de entrevistas familiares de Sesame Workshop en HBO Max llamado "The Not Too Late Show with Elmo" y comienza a transmitirse el 27 de mayo.

Otros invitados durante el episodio inicial de 13 semanas incluyen Kacey Musgraves, los Jonas Brothers, John Mulaney, Lil Nas X, Miles Brown, Blake Lively, Dan + Shay, Andy Cohen, Hoda Kotb, Josh Groban, Olivia Wilde, Sara Bareilles, Jason Sudeikis, Sofía Carson y Ciara.

El programa es una creación de Elmo, y emplea a sus amigos Muppets: Cookie Monster es el compinche, Rosita es la directora del escenario, Abby Cadabby es la escritora y otros son los directores, reflexionando sobre la idea que todos quieren dirigir.

"A lo largo de los 15 minutos de duración del episodio, Elmo habla de un ritual específico antes de acostarse, como ponerse el pijama o leer un libro o cepillarse los dientes", dijo Ben Lehmann, productor ejecutivo de "Sesame Street" y "The Not -Too-Late Show".

"Obviamente, todo está destinado a ser juguetón y una experiencia familiar divertida, por lo que en lugar de pasar mucho tiempo hablando, pasamos más tiempo jugando juegos como Hot Potato o Tic-Tac-Toe", dijo.

El negocio de los programas de entrevistas puede ser despiadado, pero los presentadores nocturnos Jimmy Fallon y John Oliver hacen apariciones y ayudan a agudizar las habilidades de entrevista de Elmo. Elmo desafía a Fallon a un concurso de miradas, que no es del todo justo ya que Elmo no tiene párpados.

Durante una visita a "The Not-Too-Late Show" ambientada en la ciudad de Nueva York antes del cierre de la pandemia, las herramientas utilizadas fueron de alta y baja tecnología. Se emplearon tres cámaras digitales, un ‘teleprompter’ y un ‘boom’ de micrófono, pero un accesorio en forma de media luna colgaba sobre el escritorio de Elmo en un poste con un cable, como un equipo de pesca. Un miembro del equipo cortó las galletas falsas en forma de media luna.

El equipo que organizó el programa pudo continuar el cronograma a pesar de la pandemia de coronavirus. El equipo se trasladó a los hogares del personal para que la postproducción, la edición y los efectos de sonido se pudieran hacer de forma remota.

El énfasis del programa en las rutinas nocturnas de los niños llega exactamente en un momento en que los padres buscan horarios estables. Sesame Workshop también ha ofrecido recursos y actividades útiles en línea durante la pandemia. "Es un momento importante para estar allí para las familias y los niños, por lo que estamos tratando de hacer por nuestra parte lo mejor que podamos", dijo Lehmann.

En una entrevista después de la grabación, Elmo dijo que la estaba pasando muy bien. "Es maravilloso conocer gente nueva. Elmo conoce a nuevos invitados en el programa todos los días. Elmo también aprende sobre todos. Es maravilloso”, afirmó.

La estrella de Sesame Street dijo que sus juegos favoritos incluyen carreras de vestir osos de peluche, cambios de imagen de monstruos, danzas en el hielo y carreras de triciclos. Elmo prometió mucha música, bocetos y juegos.

"Hay muchas cosas buenas en la tienda. Verás”, concluyó.