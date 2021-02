Derriban Trump Plaza Hotel & Casino de Atlantic City

El deteriorado Trump Plaza Casino a lo largo de la costa en Atlantic City, Nueva Jersey, que alguna vez fue un activo inmobiliario clave del expresidente estadounidense Donald Trump, antes de su mandato en la Casa Blanca, fue demolido el miércoles.

Mientras espectadores vitoreaban, el hotel de 39 pisos con 906 habitaciones y 8,000 metros cuadrados de espacio para una variedad de juegos de casino, desapareció en segundos en una implosión controlada.

Quedó en escombros, con una nube de polvo ondeante que se disipó poco a poco en una mañana soleada.

Trump, un extravagante constructor inmobiliario antes de ganar la presidencia en 2016, abrió el casino en 1984. Fue el sitio de numerosos combates de boxeo de alto perfil a los que asistió.

Ciudad de Nueva York cancelará sus contratos con la Organización Trump Eric Trump, hijo del presidente, dijo que la ciudad no tiene derecho a cancelar los contratos y que, de hacerlo, le deberán 30 millones de dólares al grupo empresarial de su padre.

Bernie Dillon, el gerente de eventos del casino de 1984 a 1991, recordó los días gloriosos del pasado del casino.

"La forma en que pusimos Trump Plaza y la ciudad de Atlantic City en el mapa del mundo entero fue realmente increíble", dijo Dillon a The Associated Press. “Todos, desde Hulk Hogan hasta Mick Jagger y Keith Richards, era toda la gama de personalidades. Una noche antes de una pelea de Tyson, me detuve en seco y miré alrededor de cuatro filas mientras el lugar se llenaba, y había dos tipos inclinados cerca y teniendo una conversación privada: Jack Nicholson y Warren Beatty".

“Era así mucho: tenían a Madonna y Sean Penn entrando, Barbra Streisand y Don Johnson, Muhammad Ali estaba allí, Oprah sentada con Donald en el ring”, recordó. “Fue un momento especial. Lamento que se vaya ".

Pero la instalación posteriormente cayó en mal estado, al igual que varios otros casinos en Atlantic City, y se cerró en 2014.

Al final, el edificio era solo un caparazón de concreto y plomería expuesta.

El propietario actual del edificio, el inversionista multimillonario Carl Icahn, no ha anunciado sus planes para el sitio.

El alcalde de Atlantic City, Marty Small, dijo que la desaparición del casino “no se trata de Donald Trump. No se trata de política”.

“Inmediatamente después de la implosión, ahí es donde cambia la conversación ”, dijo Small.