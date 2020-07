EE.UU.: los latinos se movilizan por Trump y Biden

MIAMI, FLORIDA - Hace una semana, decenas de latinos se concentraban en el exterior de una iglesia de la ciudad de Doral, aledaña a Miami, para mostrar su apoyo al presidente Donald Trump de cara a su reelección el próximo noviembre.

La mayoría eran cubanos, venezolanos y nicaragüenses que están satisfechos con la política de Trump para América Latina, especialmente en esos países “donde ya no hay democracia”.

Muchos se agrupan en la organización “Latinos for Trump”, que ahora vuelve a resurgir cuatro años después y con motivo de las elecciones para “recordar a la población que los hispanos están al lado de la única alternativa de verdad”.

“Es por eso que nosotros creemos en el presidente Trump. Es la única alternativa de verdad”, insistía a la Voz de América Freddy Solórzano, un ferviente seguidor del mandatario estadounidense desde que se mudó al sur de la Florida hace pocos años huyendo de la crisis política y humanitaria que hay en Venezuela, su país natal.

Mariela Jiménez es otra de las integrantes de esta organización. También es venezolana y una de las razones por las que, según dice, quiso apoyar la candidatura de Trump fue por las estrategias que el presidente ha abordado en materia económica para la comunidad hispana.

“Ahora realmente está buscando un desarrollo económico para los hispanos y a Donald Trump lo conocen como el hombre que ha reactivado la economía de una manera fenomenal”, comentaba Mariela recordando que cuando fue escogido 45º presidente de Estados Unidos la gente decía que “el hombre no es político pero el hombre es tremendo economista”.

Sin embargo, el apoyo del jefe del ejecutivo norteamericano a la comunidad latina en este país ha quedado en entredicho en algunas ocasiones.

Por ejemplo, cuando se ha referido a los mexicanos como “violadores” y “narcotraficantes”, unas palabras que condenaron muchas agrupaciones proinmigrantes en Estados Unidos.

Jiménez, que también es fundadora de Voice for Freedom y We The People For Trump para movilizar el voto de los hispanos, está de acuerdo con la “política de línea dura” del presidente en cuanto a la inmigración ilegal ya que, de acuerdo con sus declaraciones, por la frontera sur de Estados Unidos se hacen muchas operaciones de narcotráfico.

“No podemos olvidarnos, señores, que lo que entra por el borde y por la frontera tiene que ver muchísimo con el narcotráfico”, apostilló al respecto.

En contraste, los portavoces del Partido Demócrata consideran que Donald Trump ha “tratado” a la comunidad hispana “de una forma muy fea” y que Joe Biden, el virtual candidato demócrata, es una persona que “conoce” y “respeta” a los latinos que viven en Estados Unidos.

Los demócratas, a diferencia de los republicanos, han constituido varios grupos como “Cubanos por Biden”, “Venezolanos por Biden”, “Mexicanos por Biden”, conscientes de que la comunidad latina “no es un monolito” y tiene “una gran diversidad cultural y de identidades”.

Estas agrupaciones se engloban bajo el programa “Todos con Biden”, que ha impulsado la propia campaña de Joe Biden para dar voz a los hispanos.

“El mismo nombre es un reflejo de la diversidad que existe en nuestra comunidad latina en Estados Unidos, pero nuestra comunidad está conectada por los valores, nuestras historias, los sueños que buscamos lograr”, decía Laura Jiménez, encargada del Voto Latino para la Campaña de Joe Biden, convencida de que “han de haber voces diversas en la conversación”.

Con todo, hay que recordar que los latinos son la minoría más grande del país. Ambos partidos han tomado consciencia y saben que hay que fijarse en esta comunidad en esta campaña, porque sus votos también pueden ser decisivos.