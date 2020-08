Trump pide someter a test de drogas a los candidatos antes de debates presidenciales

WASHINGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó este miércoles por someter a una prueba de drogas a los candidatos a la presidencia antes de cada debate electoral.

"Nadie pensaba que fuera a ganar, porque sus actuaciones eran tan malas. Francamente, su mejor actuación fue contra Bernie. Vamos a solicitar un test de drogas, por cierto, porque su actuación contra Bernie, la mejor, no es que fuera Winston Churchill, que no (...), pero vamos a solicitar el test de drogas porque no hay manera", señaló el mandatario durante una entrevista concedida al diario Washington Examiner.

Trump se refería a la ronda de debates en las primarias del Partido Demócrata, en las que el exvicepresidente Joe Biden fue mejorando sus intervenciones hasta el último encuentro, en el que hizo frente al senador Bernie Sanders, hasta el momento, uno de los ponentes más efectivos.

Cuando el periodista preguntó a Trump qué cree que pasó, éste reconoció que no sabía a qué se podía deber la mejoría de su contrincante en las urnas el próximo 3 de noviembre.

"Mi punto es que, si vas atrás y ves algunos de esos numerosos debates, él era tan malo; ni siquiera era coherente", señaló. "Y frente a Bernie lo fue, así que solicitamos un test de drogas".

Lecciones de la evolutiva estrategia electoral de Trump Las encuestas no son alentadoras para Trump. Él y sus estrategas están haciendo ajustes para recuperar apoyo. El mandatario se ha vuelto a poner al frente de la campaña contra la pandemia y ahora usa mascarilla. Pero es el posible desarrollo de una vacuna, lo que podría resultar decisivo.

El presidente comparó los debates presidenciales con un enfrentamiento entre "gladiadores", excepto que en este caso se usa "el cerebro y la boca", en vez de los músculos.

"Y nuestro cuerpo en pie. Ellos quieren que sean sentados", afirmó el republicano de 74 años de edad.

A lo largo de la campaña electoral, Trump ha cargado en varias ocasiones contra la salud mental del demócrata, de 77 años de edad, a quien se refiere como "el Lento Joe" y acusa de tener lagunas mentales.

Una reciente encuesta encontró que el 52% de los votantes confían en que Biden tiene la capacidad mental y la energía física necesarias para ejercer de presidente, comparado con el 45% con la misma opinión sobre Trump. Sin embargo, más están inclinados a decir que se sienten muy confiados en Trump, un 33%, que en Biden, con un 23%.

Esta previsto que Trump y Biden se enfrenten en cuatro debates televisados. El primero de ellos tendrá lugar el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio.