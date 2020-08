Trump insinúa que aceptará la candidatura republicana desde la Casa Blanca

WASHINGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que pronunciará "en vivo" y desde la Casa Blanca su discurso de aceptación de la candidatura republicana de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

El mandatario hizo esta declaración durante un acto de cariz electoral -el tercero de la jornada- celebrado en el aeropuerto de Wittman, en la localidad de Oshkosh, Wisconsin, en el que arremetió contra la Convención del Partido Demócrata, que comenzó este lunes y está previsto que concluya el jueves, con la aceptación de la candidatura por parte del exvicepresidente Joe Biden.

Trump criticó el carácter virtual de toda la convención demócrata y lamentó que algunas de las intervenciones de los representantes del partido, que pueden ser seguidas a través de internet, hayan sido grabadas con antelación.

"¿Quién quiere escuchar a Michelle Obama en un discurso grabado? —preguntó Trump a los asistentes al evento en referencia a la ex primera dama de EE.UU., quien protagonizará el cierre de la primera jornada de la convención demócrata— No, tienes que hacer que vaya allí".

Fue en ese momento cuando el presidente desveló que planea dar un "discurso real" de aceptación "en vivo desde la Casa Blanca".

"Son todos discursos grabados. El discurso de Michelle Obama, grabado. ¿Por qué no me lo dijeron? La próxima vez grabaré mi discurso, es mucho más fácil, me aseguraré de que todo esté perfecto, cada palabra, perfecta", afirmó con sorna.

El mandatario sugirió celebrar este acto de campaña en la residencia presidencial durante una entrevista a la cadena Fox, el pasado 5 de agosto. Sin embargo, la propuesta había sido recibida con recelo por parte de diversos miembros de ambos partidos.

Las leyes federales establecen que no se pueden emplear recursos, infraestructuras ni mano de obra del gobierno para fines puramente políticos. Si bien esta norma no se aplica directamente ni al presidente ni al vicepresidente, sí afecta a todas aquellas partes de la Casa Blanca cuya función no es exclusivamente privada.

A raíz de la controversia, Trump se abrió a la posibilidad de aceptar su candidatura en Gettysburg, donde se disputó una batalla crucial para el desenlace de la Guerra de Secesión, puesto que acabó con el avance de la Confederación, un grupo de estados del sur que luchaban por mantener la esclavitud. El presidente Abraham Lincoln, quien lideró la batalla contra la Confederación, dio uno de sus discursos más trascendentales en dicho campo de batalla.