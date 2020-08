Trump desprecia las protestas raciales que sacuden EE.UU.

WASHINGTON D.C. - El presidente Donald Trump despreció este viernes a los manifestantes que desde hace meses exigen justicia racial por todo Estados Unidos y que el jueves se dieron cita en los alrededores de la Casa Blanca mientras el mandatario pronunciaba su discurso de aceptación de la candidatura del Partido Republicano.

"¿Manifestantes? Mis muelas. Y yo no hablo de mis muelas", afirmó el mandatario durante un acto de campaña celebrado en el aeropuerto de Manchester, en el estado de New Hampshire, donde fue recibido por cientos de persona que no dudaron en abuchear cuando a través del sistema de megafonía se les instó a ponerse mascarilla.

Las protestas comenzaron a raíz de la muerte el pasado 25 de mayo del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis cuando se encontraba bajo custodia policial y se avivaron en los últimos días después de que las fuerzas del orden dispararan siete veces por la espalda a Jacob Blake, también afrodescendiente.

El mandatario, sin embargo, consideró que aquellos que han acudido a las protestas en realidad "no tienen ni idea de quién es George Floyd" y los describió como unos "matones" que están sembrando el caos y la violencia en ciudades como Minneapolis, Chicago o Nueva York, todas ellas lideradas por alcaldes demócratas.

Trump al aceptar la candidatura: "Haremos que EE.UU. sea más grande que nunca” Trump se comprometió a producir una vacuna contra la covid antes de fin de año y a bajar los impuestos en caso de ser reelegido. Por contra, según subrayó, la oposición subirá los impuestos, se rendirá al coronavirus y permitirá que el caos campe a sus anchas en las ciudades estadounidenses.

Trump está enarbolando la bandera de "la ley y el orden" como parte de su campaña electoral, en la que en estos momentos parte por detrás del exvicepresidente Joe Biden, quien le aventaja por varios puntos en todas las encuestas.

Durante su intervención en la Casa Blanca, el jueves por la noche, mientras miles de personas se congregaban en los alrededores con la intención de hacer ruido para impedir el discurso desde la residencia presidencial, Trump pintó un panorama de violencia y caos en caso de no salir reelegido en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

"Vuestro voto decidirá si protegemos a los ciudadanos respetuosos de la ley o si dejamos que anarquistas violentos, agitadores y criminales campen a sus anchas", dijo.

Biden no dudó en responder vía Twitter: "Recordad, cada ejemplo de violencia descrito por Donald Trump sucedió bajo su vigilancia, bajo su liderazgo. Durante su presidencia".

Este viernes miles de personas se dieron cita en el National Mall, en Washington, para participar en la marcha 'Quita tu Rodilla de Nuestras Nucas', en la que el activista de los derechos civiles Al Sharpton hizo un llamamiento a tener “una nueva conversación” sobre el racismo sistémico.